Eine der größten Städte von Skyrim sieht in Unreal Engine 5 einfach nur irre aus

Skyrims Grafik reißt heute niemanden mehr vom Hocker.

Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Skyrim-Fans mussten sich den Spruch von NPC Nazeem allzu oft anhören, wenn sie im Spiel die Stadt Weißlauf besuchten. Was aber, wenn die Stadt so groß wäre, dass ihr der arroganten Nervensäge gar nicht über den Weg laufen müsstet?

Wie beeindruckend einer der größten Orte von Himmelsrand aussieht, wenn man ihn in der Unreal Engine 5 nachbaut und ihm die Größe einer richtigen mittelalterlichen Siedlung gibt, zeigt jetzt eine Tech-Demo.

Weißlauf in seiner wahren Größe

Hochgeladen wurde das Video von dem 3D-Künstler Leo Torres, der schon längere Zeit mit der Unreal Engine arbeitet. Zuvor hatte er bereits die Siedlung Dämmerstern aus Skyrim in der Engine nachgebaut, Weißlauf fällt aber nochmal deutlich größer aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wer schon mal Skyrim gespielt hat, erkennt auf den ersten Blick, dass diese Neuinterpretation von Weißlauf um ein Vielfaches größer ist als das Original. Die Stadt soll so nicht nur realistischer wirken, ihre Größe entspricht mit etwa 10.000 Einwohnern laut Torres auch in etwa der offiziellen Lore zum Spiel. Wie er die tatsächliche Größe der Stadt ungefähr bestimmt hat, beschreibt er genauer auch unter dem Video.

Während ihr nämlich in Skyrim insgesamt nur wenige hundert Menschen finden könnt, ist die Welt bei der Entwicklung natürlich größer gedacht worden, schließlich handelt es sich bei Himmelsrand um ein ganzes Land.

Weißlauf wusste auch im Original schon zu beeindrucken, war aber deutlich kleiner.

Technisch umzusetzen war solch ein Maßstab natürlich nicht, wenn etwa in Elder-Scrolls-Manier jedes Gebäude betreten werden kann und jeder Charakter einen eigenen Tagesablauf haben soll. Im Spiel müssen wir uns deshalb mit einer im Vergleich zu realistischen Städten kleinen Version von Weißlauf und anderen Städten zufriedengeben.

Auf Reddit schreibt Torres, dass er etwa einen Monat an der Stadt werkelte, allerdings widmete er sich in dieser Zeit auch anderen Projekten. Zum Einsatz kam eine Mischung aus vorgefertigten und selbst erstellten Assets. Für die Beleuchtung der Szenen wurden die Technologien Lumen und Nanite genutzt.

Wie gefällt euch die gigantische Version von Weißlauf in Unreal Engine 5? Erinnert euch die Stadt so auch ein wenig an Edoras, die Hauptstadt von Rohan aus Herr der Ringe? Und würdet ihr in einem Spiel auch gerne so eine große Stadt erkunden, oder reist ihr lieber durch kompaktere Welten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!