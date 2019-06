Fallout 76 bekommt einen Battle-Royale-Modus

In Fallout 76 kann es nur einen Aufseher über Vault 51 geben. Wer das wird, entscheidet sich im neuen Battle-Royale-Modus Nuclear Winter, einem kostenlosen Update. In dem treten 52 Spieler gegeneinander an. Allerdings kämpft ihr nicht nur gegen menschliche Gegner, sondern auch mutierte Tiere - damit steht auch PvE im Vordergrund. Ihr tretet in Vier-Spieler-Squads an.

In den Trailern seht ihr ihr, wie ein Flammenring das Kampfgebiet immer weiter einschränkt, vergleichbar mit den Zonen aus PUBG und Fortnite. Im Laufe einer Partie levelt ihr Perks auf, die euch beim Kampf gegen die anderen Spielern helfen.

Ein weiterer Kniff: Ihr könnt während einer Partie C.A.M.P.S. bauen, um euch vor den Gegner zu schützen. Wenn euch das nicht reicht, feuert ihr Nukes ab - die liegen als Item auf der Karte herum.