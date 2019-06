Fallout 76 wird Free2Play! Nein, war nur Spaß. Aber zumindest eine Woche lang müssen wir tatsächlich nichts bezahlen, um einen Ausflug ins Wasteland zu machen. Denn vom 10. bis zum 17. Juni bietet Bethesda das Rollenspiel vorübergehend kostenlos an.

Laut der offiziellen Homepage von Bethesda gilt die Gratiswoche »auf allen Plattformen« und wir erhalten uneingeschränkten Zugriff auf das Spiel.

....AND all week long you can visit Appalachia with a free trial of #Fallout76.



If you want to beat the heat of #NuclearWinter, roam around Appalachia in Adventure Mode, test your skills in Survival Mode, or all of the above now you can! pic.twitter.com/dDy7qGkpvk