Eine kleine Stadt aus Fallout gibt's in echt und jetzt wurde sie von einer postapokalyptischen Horde »überfallen«

Die Stadt Goodsprings aus Nevada markiert nicht nur den Auftakt in Fallout: New Vegas, sondern ist auch in echt ein Fanmagnet.

Häufig sind Spielemessen wie die gamescom oder Promo-Events, die von den Spieleherstellern selbst organisiert werden, der Treffpunkt für Videospiel-Fans und Cosplayer. Geprägt sind diese von Menschenmassen, langen Schlangen und Fotosessions mittendrin, aber so richtig authentisches Feeling kommt dabei nicht wirklich auf.

Dieses Wochenende fand aber ein ganz besonderes Treffen statt, das Liebhaberinnen und Liebhaber von Fallout: New Vegas selbst auf die Beine gestellt haben. Der Ort für das Spektakel war nicht irgendeine Messehalle, sondern ein kleines Städtchen mitten in der Wüste von Nevada.

Fans hauchen Goodsprings nukleares Leben ein

»Stadt« ist ein großes Wort für den kleinen Ort. 2020 lebten in Goodsprings gerade einmal 162 Menschen und die ehemalige Bergbaustadt wirkt wie aus einem Western geklaut. Obwohl sie so unscheinbar ist, genießt sie seit etwa 14 Jahren eine besondere Bekanntheit, denn Goodsprings ist ein wichtiger Ort in Fallout: New Vegas. Seit 2022 treffen sich hier Fans von Obsidians Rollenspiel, um das »Fallout: New Vegas Festival« zu feiern.

Am 16. und 17. November versammelten sich auch dieses Jahr wieder Scharen von Cosplayern und Schaulustigen. Diese amüsierten sich nicht nur bei Nuka Cola und Maulwurfsratten-Eintopf im Pioneer Saloon, sondern stellten sogar einige epische Kämpfe aus dem Fallout-Universum nach. Zum Beispiel eine Schlacht zwischen der New California Republic und Caesars Legion:

Spiel-historisch nicht ganz so akkurat, aber nicht weniger liebevoll brachte diese tapfere Truppe die Flagge von Petoria aus einer Folge Family Guy nach Goodsprings. In einer bekannten Folge der Serie erklärte Peter Griffin sein Grundstück zu einer eigenen Nation, Petoria. Deren Flagge hat jetzt wohl in der Wüstenstadt ein neues Zuhause gefunden.

In New Vegas ist Goodsprings übrigens genau wie sein Vorbild eine ehemalige Bergbaustadt, in der im Jahre 2281 nur noch eine Handvoll Menschen leben und ihr so den Ruf einer Geisterstadt bescheren.

Ihr erwacht zu Beginn des Spiels in genau dieser Stadt, nachdem ihr auf dem örtlichen Friedhof als Kurier angeschossen wurdet. Goodsprings ist also für viele der Beginn einer unvergesslichen Reise und bringt auch noch 14 Jahre nach Release von New Vegas die Community zusammen.