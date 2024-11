Von Kevin allein zu Haus zu Fallout: Staffel 2 der Amazon-Serie schnappt sich einen Star unserer Kindheit

Ein Stück Kindheit in der zweiten Staffel von Fallout: Macaulay Culkin übernimmt überraschend eine Rolle in der Serie. Bildquelle: Amazon/20th Century Studios

Kevin ist nicht länger allein zu Haus, denn er tauscht einsame Weihnachten gegen ein Leben in der postapokalyptischen Welt von Los Angeles ein. Sowas passiert halt, wenn man erwachsen wird.

Ja, ihr habt richtig gehört. Der ehemalige Kinderstar Macaulay Culkin wird in der zweiten Staffel von Fallout mitspielen!

Macaulay Culkin in Fallout: Staffel 2

Wie Variety und Deadline jetzt berichten, wird der heute 44-jährige Macaulay Culkin in der zweiten Season von Fallout den Cast rund um Ella Purnell (Arcane, Yellowjackets), Aaron Moten (Father Stu, Emancipation), Walton Goggins (Predators, Django Unchained) und Co. ergänzen.

Viel ist zu Culkins Rolle zwar noch nicht bekannt, aber wir wissen, dass er einen »verrückten, genialen Typen« verkörpern wird.

Was hat Macaulay Culkin die letzten Jahre gemacht?

Zuletzt lieh der Darsteller der Figur Dr. Plowp in der Animationsserie Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxie seine Stimme. Die Show läuft seit dem 23. Februar 2024 auf Amazon Prime Video.

Im Jahre 2021 spielte Culkin in der 10. Staffel von American Horror Story mit, wo er den Charakter Mickey verkörperte.

Was ist bis jetzt zu Fallout: Staffel 2 bekannt?

Das Ende der ersten Staffel ließ Fans mit einem Cliffhanger zurück und machte ziemlich deutlich, wohin die Reise gehen soll. Demnach begeben sich der Ghul (Hoggins) und die ehemalige Vault-Bewohnerin Lucy (Purnell) auf die Suche nach ihrem Vater Hank (Kyle MacLachlan). Maximus (Moten) ist wieder bei der Stählernen Bruderschaft und scheint dort auch erst einmal zu bleiben.

Neben den genannten Stars kehren auch einige Bewohner aus Vault 33 und 32 zurück, wie zum Beispiel Moisés Arias, der Lucys Bruder Norm MacLean spielt.

Erst kürzlich wurde von der Schauspielerin Leslie Uggams (Betty) bestätigt, dass die Dreharbeiten für Staffel 2 im November 2024 starten sollen. Demnach können wir vermutlich erst frühestens Mitte 2026 mit neuen Folgen rechnen.

Fans des Videospiel Fallout: New Vegas können sich übrigens freuen: Im Juni 2024 gab der Showrunner Graham Wagner preis, dass wir in Staffel 2 viel von der Stadt zu sehen bekommen werden. Wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet, dann schaut doch gerne in dem oben verlinkten Artikel vorbei.

Kleiner Fun-Fact am Rande: Im Dezember 2018 änderte Macaulay Culkin seinen Zweitnamen Carson in Macaulay Culkin um. Demnach heißt der Schauspieler jetzt Macaulay Macaulay Culkin Culkin.