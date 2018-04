Seit nunmehr neun Jahren befindet sich die Prequel-Mod zu Fallout: New Vegas - Fallout: New California - in Entwicklung. Inzwischen gab der Entwickler bekannt, dass sein Projekt den Beta-Status erreicht hat. Nicht mehr lange »und wir sind bereit für den Release«, wie man der ModDB-Seite von Schöpfer Brandan Lee entnehmen kann.

Riesen-Projekt

Ehemals rangierte die Fallout-Mod unter dem Namen »Project Brazil« und versprach eine voll vertonte, unabhängige Story-Kampagne um einen vormals unbekannten Überlebenden aus Vault 18. Mit der Umbenennung in New California wurde der Titel geändert, die ehrgeizigen Ziele änderten sich dagegen nicht. Man möchte ein vollwertiges Prequel zu Fallout: New Vegas erschaffen, das sich nicht hinter seinen großen Vorbildern verstecken muss.

Inzwischen sind über 14.000 Dialogzeilen zusammengekommen, gesprochen von 42 verschiedenen Personen. Diese Zeilen führen zu einem von insgesamt elf möglichen Enden und sollen zahlreiche Wendungen und andere Überraschungen bieten.

Aber auch an anderen Stellen findet sich die Handschrift der Modder. So wurden eigene Assets wie Türen und andere Umgebungsobjekte eigenhändig erstellt und eingefügt.

Aktuell führe man noch internes Beta-Testing durch. Brandan Lee kündigt aber an, dass die Entwickler der breiten Öffentlichkeit schon bald eine spielbare Fassung von Fallout: New California anbieten möchten.

Die Entwickler von Fallout: New Vegas, Obsidian Entertainment, könnten Hinweisen zufolge aktuell an einem neuen Projekt arbeiten, das aber noch nicht offiziell bestätigt wurde. Ein Job-Gesuch lässt aber auf den Titel »The Outer Worlds« spekulieren. Weiteres dazu lest ihr in unserer News zum möglichen The Outer Worlds.