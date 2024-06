Fallout: Zum Release von Staffel 2 gibt es jetzt ein optimistisches Update der Serien-Macher

Die Showrunner von Fallout geben der Produktion von Staffel 2 mindestens einen Daumen nach oben. Bildquelle: Amazon Studios

Wann startet Staffel 2 von Fallout? Diese Frage können und wollen die Showrunner der Amazon-Serie aktuell nicht beantworten. Trotzdem geben Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner ein optimistisches Update, was ihre Release-Pläne für die neuen Folgen angeht.

Denn im Gespräch mit THR verkünden die beiden, dass sie bei ihrer Arbeit an der zweiten Season natürlich auf die Vorarbeit zurückgreifen können, die bei der ersten geleistet wurde. Soll heißen: Die Produktion kann schneller starten und über die Bühne gebracht werden. Damit dürfte Staffel 2 von Fallout nicht zu lange auf sich warten lassen.

Staffel 2 lässt (hoffentlich) nicht zu lange auf sich warten

Konkret wird Graham Wagner von James Hibberd des Hollywood Reporter darauf angesprochen, ob man vielleicht Ende 2025 oder 2026 mit der zweiten Fallout-Season rechnen dürfte. Darauf antwortet der Showrunner und Drehbuchautor:

Das Internet hat die interessante Angewohnheit, unverbindliche Aussagen als absolut verbindlich zu betrachten. Deswegen zögere ich lieber damit, mich auf einen Termin festzulegen, der dann aus dem Kontext gerissen wird und auf Reddit für ein Jahr oder so diskutiert wird. Wir arbeiten aber so schnell daran, wie es für uns nur möglich ist. Und wir haben das Schwierigste bereits bei Staffel 1 über die Bühne gebracht. Wir haben die Sets, die Assets und die visuellen Effekte, auf die wir jetzt zurückgreifen können. Wir legen also gleich mit Vollgas los und drücken auf weiter aufs Pedal, damit wir Staffel 2 so schnell wie möglich rausbekommen.

2:40 Fallout: Der Cast erklärt, wie die Welt der Videospiele den Sprung in die Amazon-Serie schafft

Wann wäre ein Release von Staffel 2 realistisch?

Ein bisschen zusätzlichen Kontext können wir an dieser Stelle sogar noch liefern: Dass Fallout eine zweite Staffel bekommt, hat Amazon im April 2024 offiziell bestätigt. In Anbetracht der Wertungen und Zuschauerzahlen war dies keine allzu große Überraschung. Tatsächlich gab es bereits vor dem Serienstart (zum Beispiel via Wired) Hinweise darauf, dass Amazon definitiv an einer Verlängerung von Fallout interessiert ist.

Dass Staffel 2 von Fallout Ende 2025 bis 2026 erscheinen könnte, ist derweil nicht völlig unrealistisch. Das kommt natürlich darauf an, ob die Drehbücher bereits geschrieben sind und damit der Dreh noch dieses Jahr starten kann. Da schon durchgesickert ist, dass die Produktion der neuen Folgen von New York nach Kalifornien verlagert wird, liegt die Vermutung nahe, dass der Dreh definitiv noch 2024 beginnt.

Letztendlich können Fans aber nur eins: Sich in Geduld üben. Denn wann Fallout bei Amazon Prime Video weitergeht, wissen nur die Serien-Verantwortlichen selbst. Und diesbezüglich lassen sich Wagner und Robertson-Dworet aktuell nicht in die Karten schauen.

Was aber definitiv schon einmal feststehen dürfte: Staffel 2 von Fallout dürfte definitiv noch vor Fallout 5 herauskommen.

Mehr dazu, was aktuell um Fallout herum passiert (sowohl bei der TV-Serie, als auch bei den Videospielen) könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

