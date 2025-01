Der Schöpfer von Family Guy enthüllt nach 25 Jahren, was hinter einem der berühmtesten Memes der Serie steckt

Wie soll es auch anders sein: Peter Griffin ist der Star in dem berühmten Meme. Bildquelle: 20th Century Fox

Peter Griffin ist nicht gerade der rationalste Familienvater. In Family Guy »glänzt« er ab und zu mit unpopulären Meinungen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Eine provokante Aussage zum Filmklassiker Der Pate dürfte vor allem bei Kinofans für Stirnrunzeln gesorgt haben. Family-Guy-Schöpfer Seth MacFarlane gibt jetzt den Ursprung des bekannten Memes preis.

Um welches Meme geht es genau?

In der 27. Folge von Staffel 4 mit dem Titel »Familiengeschichten« gibt Peter bekannt, dass er sich nicht um den Film Der Pate schert. Dabei gilt das Werk von Kult-Regisseur Francis Ford Coppola als eines der besten in der Filmgeschichte. Seine Frau Lois und sein Sohn Chris sind demnach zu Recht empört.

Lois verlangt nach einer Erklärung, die Peter ihr auch sogleich liefert: »Er beharrt auf sich selbst.« Und nein, mehr Kontext gibt Peter dazu nicht. In einem Post auf der Plattform X enthüllt Serienschöpfer Seth MacFarlane, dass die Phrase auf einer Kritik seines damaligen Uni-Professors zu The Sound of Music beruht.

Hier könnt ihr euch die Szene und ebenfalls MacFarlanes Kommentar dazu ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Da dieses Thema in aller Munde ist, hier ein lustiger Fakt: »Er beharrt auf sich selbst« war ein Kritikpunkt, mit dem mein Professor für Filmgeschichte am College erklärte, warum er The Sound of Music nicht für einen großartigen Film hält. Er war ein erstklassiger Lehrer, aber ich konnte ihm nie ganz folgen.

Seth MacFarlane hat seine Charaktere also dafür genutzt, um auf witzige Art und Weise eine persönliche Erfahrung zu verarbeiten – oder auch nicht, denn die Kritik hat er ja nie verstanden.

Wie lange gibt es Family Guy schon?

Die animierte Comedy-Serie feierte 1999 ihr Debüt und läuft seither - mit einer kurzen Unterbrechung von zwei Jahren (2003-2005) – auf dem amerikanischen Fernsehsender Fox. Mittlerweile gibt es 23 Staffeln und insgesamt 426 Folgen.

In Deutschland könnt ihr euch Family Guy aktuell im Abo auf Disney Plus anschauen.

1:58 Falls ihr wissen wollt, was es außer Family Guy Neues auf Disney Plus ist:

Autoplay

Gerade arbeitet Seth MacFarlane übrigens mit Regisseur Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstars: Never Stop Never Stopping) an einem Reboot zu Die nackte Kanone. Die Hauptrolle spielt Liam Neeson (Schindlers Liste, Das A-Team - Der Film).

Animierte Sitcoms sind Schuld daran, dass wir im Bus oder im Café laut auflachen. (Und uns danach sofort schämen, weil uns alle anstarren.) Zum Beispiel, wenn Homer Simpson sich auf der Arbeit einen Fehltritt nach dem anderen leistet, aber nie gekündigt wird.

Dieses Mysterium können wir aber für euch aufklären, denn Mr. Burns und Homers Vater haben ein geheimes Abkommen. Mehr dazu findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.