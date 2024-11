Warum wurde Homer eigentlich nie gefeuert? Die Simpsons liefert nach 35 Jahren tatsächlich die Antwort

Was hat Abe wohl mit der Festanstellung auf Lebzeiten seines Sohnes Homer zu tun? Bildquelle: 20th Television Animation/Disney

Der Preis für den faulsten Mitarbeiter der letzten drei Jahrzehnte geht an: Homer Simpson!

Seit mittlerweile 35 Jahren bekommt er die Auszeichnung praktisch jede Folge und anstatt zu arbeiten, isst er Donuts oder macht Unsinn.

Auch wenn wir nie wirklich in Frage gestellt haben, wieso Homer eigentlich immer noch im Kernkraftwerk von Springfield als Sicherheitsinspektor im Sektor 7G angestellt ist, bekommen wir jetzt eine Antwort darauf.

Warum Homer all die Jahre nicht gekündigt wurde

Die Simpsons feierten ihre Erstveröffentlichung 1989 in den USA und liefen rund 2 Jahre später auch in Deutschland an. In der vierten Folge der inzwischen 36. Staffel »Shoddy Heat« wird aufgedeckt, dass Homers Vater und Mr. Burns einen Deal am Laufen haben (via Comicbook). Die Episode wurde am 27. Oktober 2024 auf dem US-amerikanischen Sender Fox ausgestrahlt.

Achtung, Spoiler! Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, dann lest jetzt nicht weiter.

In den 80er-Jahren hat Abe Simpson als Detektiv gearbeitet. Als er einen Fall zu Mr. Burns untersucht hat, verschwand plötzlich sein Partner Billy O’Donnell spurlos. Daraufhin konfrontierte Homers Vater den Eigentümer des Atomkraftwerkes, der dazu nur sagte, dass Billy »ins Paradies gegangen sei.« Was ihn natürlich verdächtig machte und so viel heißt wie »Ich habe etwas mit dem Verschwinden deines Partners zu tun.«

Damit Abe sein Geheimnis bewahrt, musste Mr. Burns ihm versprechen, dass er Homer immer einen Job in seinem Atomkraftwerk verschafft und ihn nie feuert - egal was passiert. Im Gegenzug vergisst er seinen Kollegen und hört auf, nach ihm zu suchen. Ein Abkommen, von dem beide profitiert haben und Homer auch … obwohl er wie immer nichts dazu beigetragen hat.

Wenn ihr jetzt denkt, dass Homer diese Neuigkeiten schockiert haben, dann seid ihr auf dem Holzweg. Er bedankt sich bei seinem Vater fürs Verbergen und fühlt sich danach befreiter und besser als je zuvor.

Ein Running Gag, der seit 35 Jahren lustig ist

Weit über ein Vierteljahrhundert sind der faule Homer und sein niemals endender Job ein Running Gag in der Serie. Mr. Burns zählt sogar auf, wie viele Fehltritte sich Homer schon erlaubt hat. Wollt ihr kurz mal raten? Tatsächlich schon stolze 742 Stück!

Nicht umsonst sagte Mr. Burns zu Homer in der 13. Folge der sechsten Staffel »Vergiss nicht, dass du für immer hier bist.« Ob die Serienmacher 1995 schon wussten, dass Homer aufgrund eines Deals niemals arbeitslos sein würde? Das werden wir wohl nie erfahren.

Wenn Die Simpsons also nicht gerade die Zukunft voraussagen, wie es zum Beispiel schon bei der Übernahme von 20th Century Fox durch Disney oder dem schockierenden Game-of-Thrones-Finale passiert ist, dann enthüllen sie eigene Plot-Twists.

Demnach können wir aber beruhigt sein: Homer wird niemals seinen Job verlieren und behält seinen Titel als inaktivster Mitarbeiter.