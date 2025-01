Doppelt 0 Prozent für Sylvester Stallone: Gleich zwei neue Filme des Action-Veterans werden von Kritikern zerrissen

In Armor steht Sylvester Stallone nicht auf der guten Seite. Bildquelle: Lionsgate

Rambo, Rocky und Cliffhanger. Sylvester Stallone spielte die Hauptrolle in einigen der besten Actionfilme der 80- und 90er-Jahre.

Auch mit 78 Jahren steht der Schauspieler noch vor der Kamera und jagt in großen Actionszenen den bösen Kerlen hinterher. Seine jüngsten Projekte können Kritiker jedoch nicht mehr überzeugen.

Verbrecher-Action in Armor

Der Film erschien am 22. November 2024 in den amerikanischen Kinos und als Video-on-Demand. In Deutschland landet das Projekt ab dem 7. Februar 2025 lediglich in den Heimkinos - also digital oder als DVD und Blu-Ray.

Worum geht’s in Armor? Ein Vater-Sohn-Duo streitet sich mit einer Gruppe Krimineller um einen gepanzerten Wagen mit mysteriöser Ware. Es entsteht ein erbitterter Kampf um die Beute.

2:17 Sylvester Stallone als Bösewicht - Im Actionfilm Armor plant der Star einen kniffligen Raubüberfall

Regie führt Justin Routt, der die Filme Alarum und The Test mitproduziert hat. Neben Sylvester Stallone (Rook) besteht der Cast unter anderem aus Josh Wiggins (Casey Broody), Dash Mihok (Smoke), Jason Patric (James Broody), Josh Whites (Echo) und Jeff Chase (Viper).

Die Bewertungen

Auf Rotten Tomatoes erhält der Film neben den 0 Prozent von Kritikern 33 Prozent von den Zuschauern. In der Filmdatenbank IMDb überzeugt das Projekt ebenfalls nicht gänzlich und bekommt lediglich 3,5 Sterne.

Konkret sagen die Kritiker über den Film:

So schlampig diese Logik auch ist, Armor hätte Spaß machen können, wenn es mehr Humor gäbe oder wenn die bescheidenen Action-Einlagen mit etwas mehr Schwung ausgeführt worden wären. Stattdessen sind wir uns nur allzu bewusst, dass wir mit einer Menge streitsüchtiger Angeber auf einer Brücke festsitzen und nicht wissen, warum keine anderen Autos vorbeikommen, um die blockierte Fahrbahn zu bemerken. (Via Variety) Die Drehbuchautoren Cory Todd Hughes und Adrian Speckert schaffen es im gesamten Film nicht, eine einzige plausible Dialogzeile zu kreieren, und jeder Schauspieler scheint auf eine endliche Liste von Wörtern beschränkt zu sein, die er äußern kann. Hinzu kommt der bizarre Soundtrack, der an mehreren Stellen einen Song ausblendet und sofort zu einem anderen übergeht. (Via JoBlo)

Agenten-Action in Alarum

In den USA erscheint der Action-Streifen am 17. Januar 2025 in den Kinos und als Video-on-Demand. Ein Release für Deutschland ist aktuell noch nicht bekannt.

Worum geht’s in Alarum? Joe (Scott Eastwood) und Lara (Willa Fitzgerald) führen ein Doppelleben als Agenten. Als Mitglieder der alten Garde fälschlicherweise glauben, dass sie einem Eliteteam aus abtrünnigen Spionen beigetreten sind, müssen sie um ihr Überleben kämpfen.

2:47 In Alarum spielt Action-Veteran Sylvester Stallone einen Agenten

Im Regiestuhl sitzt Michael Polish, der für Projekte wie Jackpot und Twin Falls Idaho bekannt ist. Neben Eastwood und Fitzgerald besteht der Cast aus Sylvester Stallone (Chester) und anderen Schauspielern wie Mike Colter (Marvel’s Luke Cage, Men in Black 3) und D. W. Moffett (Traffic, Falling Down).

Die Bewertungen

Aktuell gibt es auf Rotten Tomatoes nur den Kritiker Score, der bei 0 Prozent liegt. Auf IMDb schneidet das Werk mit 3,4 Sternen ein wenig schlechter ab als Armor.

Konkret sagen die Kritiker über den Film:

Alarum spielt im ländlichen Ohio und nicht im ländlichen Polen und ist trotz gelegentlicher Flauten schnell genug, um den Zuschauer abzulenken. Aber der Film ist nie aufregend, spannend, kompliziert oder witzig genug, um den Zuschauer von Anfang an voll zu involvieren. (Via Variety) Die größte Überraschung - und nicht gerade eine angenehme -, die Alarum zu bieten hat, kommt während des Vorspanns, wenn sich herausstellt, dass dieser Unsinn von Michael Polish inszeniert wurde, der einst so skurrile, faszinierende und unklassifizierbare Indie-Filme drehte. (Via Roger Ebert)

Für einen von Sylvester Stallones Klassiker steht aktuell ein Reboot an. In Cliffhanger spielte der 78-Jährige ein Mitglied der Bergwacht in den Rocky Mountains. In der Neuverfilmung wird die Action-Legende jedoch von der Mamma-Mia-Darstellerin Lily James und dem einstigen James Bond, Pierce Brosnan, ersetzt. Mehr dazu findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.