FIFA 18 - WM-Update legt den PC-Store von Ultimate Team lahm

Ein enormer Bug sorgte auf allen Plattformen dafür, dass Spieler von FIFA 18 in ihrem FUT-WM-Club hunderte kostenlose Packs vorfanden. Während das Problem auf den Konsolen behoben scheint, kämpft EA auf dem PC noch mit der Lösung.

Die Unregelmäßigkeiten tauchten nach dem WM-Update von FIFA 18 auf, das am 29. Mai erschien. Spieler fanden schnell mehrere hundert Sets vor, die sie weder gekauft noch ertauscht hatten. Sie waren einfach da. Das konnte EA natürlich nicht so bestehen lassen und so deaktivierte der Entwickler den FUT-Shop des neuen Weltmeisterschaftsmodus auf Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC.

Inzwischen sind die Konsolen nicht mehr betroffen und der Shop auf ihnen wieder online. Lediglich auf dem PC ist er aktuell weiterhin nicht verfügbar. Die Fans sind darüber natürlich verärgert. Sie werfen EA teilweise vor, die PC-Spieler zu vernachlässigen. Ohne den Shop verliert der Modus für viele Spieler eine Menge seines Reizes.

Der #FUT Shop ist wieder live auf Xbox, Playstation und Nintendo Switch. Wir überprüfen weiterhin ein Problem beim PC-Shop, weshalb dieser vorübergehend deaktiviert bleibt. Schaut bei uns vorbei für weitere Infos, wir entschuldigen die Unannehmlichkeiten. #FIFA18 — EA SPORTS FIFA (@EAFussball) May 29, 2018

Der Weltmeisterschaftsmodus in FIFA 18 ist ein kostenloses Update für das Spiel. Wer EA Origin startet, aktiviert damit den Download des Patches automatisch. Die Aktualisierung beinhaltet alle 32 Nationalmannschaften, die an der Endrunde der Weltmeisterschaft in Russland teilnehmen. Außerdem fügt er die WM-Stadien und die authentischen WM-Trikots hinzu und enthält drei neue Spielmodi.

Mehr dazu in unserer ausführlichen News zum FIFA 18 WM-Update.