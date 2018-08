FIFA - Mesut Özil stellt eigenes E-Sport-Team auf

Arsenal-Kicker Mesut Özil gab via Twitter bekannt, in Zusammenarbeit mit der Berliner E-Sport-Agentur eSportsReputation ein eigenes FIFA-Team zu gründen. Man wolle in den kommenden Wochen gemeinsam nach talentierten Spielern suchen, die »TeamÖzil« in allen wichtigen nationalen und internationalen Wettbewerben in FIFA vertreten sollen.

?"How cheeky is that": I'm teaming up with @eSports_Rep to form my own @EASPORTSFIFA team. ?? In the upcoming weeks we'll look out for players around the world who will represent #teamozil in all major national and international EA FIFA competitions ??????? pic.twitter.com/ie25DwhBr4