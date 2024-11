Fifa liefert im ersten Lizenzspiel seit der Trennung von EA alles ab, was ihr nicht ausstehen könnt

FIFA Rivals möchte in die Fußstapfen von EA treten - aber zunächst nur auf Mobilgeräten.

Der Weltfußballverband hat das erste Videospiel mit FIFA-Branding seit der schlagzeilenträchtigen Trennung von EA enthüllt: FIFA Rivals möchte Freunde des Rasenballsports vor den Bildschirm fesseln.

Doch beim Blick auf die ersten Infos zum Spiel dürften so einige von euch denken: Uff … Wir fassen euch zusammen, was schon jetzt bekannt ist.

Die Startaufstellung: Mikrotransaktionen, Blockchain, Mobile

Entwickelt wird FIFA Rivals vom Studio Mythical Games. Das hat bislang Titel wie Nitro Nation Worldtour, NFL Rivals, Blankos und Pudgy Party veröffentlicht. Die Namen klingen für euch stark nach Mobile-Spiel? Das liegt wohl daran, dass es auch welche sind.

FIFA Rivals wird ebenfalls nur für Android und iOS erscheinen. Noch dazu wird offenbar stark auf Mikrotransaktionen gesetzt. Wir zählen mal eins und eins zusammen und prognostizieren, dass ihr euren Kader statt durch hartes Training einfach mit der Geldbeutel verbessern könnt, also in etwa so wie der FC Bayern das schon seit Jahren macht (nur ein Späßchen, liebe FCB'ler!)

Zu guter Letzt basieren die Mikrotransaktionen auf der proprietären Blockchain Mythos, die das Entwicklerstudio in Eigenregie betreibt. Ihr merkt schon: Hier steht alles auf dem Platz, was von Spielefans verpönt wird und teilweise auch früher schon zu EA-Zeiten bei den FIFA-Spielen kritisiert wurde.

Die Simulation bleibt auf der Bank

Auch in Sachen Gameplay solltet ihr keine komplexe Ball-Physik und andere simulationslastige Features erwarten. Immerhin spricht Mythical auf der offiziellen Website im Rahmen der Ankündigung selbst von einer arcade experience und damit dürften sich Fußballfans eher auf kurzweiliges Kicken statt auf tiefgehende Matches einstellen.

Ihr könnt aber euer Team aufstellen, trainieren und gegen andere Spieler antreten. Außerdem wird es einen Marktplatz geben, auf dem ihr eure Goldjungs zum Verkauf anbieten könnt. Erscheinen soll FIFA Rivals irgendwann im Jahr 2025, ein genaueres Datum wurde bislang noch nicht kommuniziert.

Mehr ist bislang noch gar nicht zu FIFA Rivals bekannt. Aber die ersten Infos dürften bereits ausreichen, damit ihr euch eine eigene Meinung zum Titel bilden könnt. Daher lautet jetzt natürlich unsere Frage: Was denkt ihr? Klingt das nach einem Spiel, in das ihr mal reinschauen werdet, sobald es erscheint? Oder macht ihr bei Mikrotransaktionen, Blockchain und Co. sofort einen weiten Bogen drum?