We Are Football lässt mit dem Saison-Update 2025 den größten Fußballmanager der Welt alt aussehen

We Are Football 2024 lebt: Der Fußballmanager von Anstoss-Legende Gerald Köhler erhält sein drittes großes Update. (GameStar-Stadion: Matthias Mayerhöffer)

Gerade erst hat der Abo-Meister aus Großbritannien seine Fans enttäuscht, da stößt der kleine deutsche Aufsteiger in die Lücke vor und erzielt einen Treffer aus dem Nichts.

Was wir da beschreiben, ist kein Bundesliga-Match, sondern die aktuelle Situation im Fußballmanager-Genre. Denn das lang erwartete Update 3 für We Are Football 2024 bringt über 30 Neuerungen mit sich. Dagegen hat Marktführer Sports Interactive jüngst bekannt gegeben, Spieler des Fooball Manager 2024 im Regen stehenzulassen und kein Saison-Update vor dem Release des Football Manager 25 zu veröffentlichen.

Was sich bei We Are Football 2024 ändert und wie das Spiel von Anstoss-Erfinder Gerald Köhler und Entwickler Winning Streak Games damit besser werden soll, lest ihr im Anschluss an den neuen Trailer zu Patch 3:

0:42 Der Fußballmanager We Are Football 2024 bekommt mehr Neuerungen, als in ein Video passen

Das ist alles drin im dritten Patch

Weil We Are Football 2024 keine offiziellen Lizenzen für Spielernamen und Gesichter hat, gibt's mit Update 3 keine neuen Daten für die im August begonnene Fußballsaison. Sehr wohl aber große Neuerungen und frische Features. Die komplette Liste aller Patch Notes findet ihr wie gewohnt auf Seite 2, wir haben aber schon mal die Highlights für euch herausgepickt.

So könnt ihr ab sofort etwa anhand einer Heatmap die Spiele eurer Mannschaft besser analysieren und euch mit auf dem Vereinsgelände platzierter Wohnimmobilien und Restaurants etwas dazuverdienen. Ferner gibt's die Möglichkeit, endlich auch Mitarbeiter und Wettbewerbe innerhalb eines bereits gestarteten Spielstands zu editieren.

Im Jugendbereich dürft ihr Talenten neue Positionen beibringen. Euer Verein tritt jetzt auch in der Clubweltmeisterschaft und anderen Turnieren an; die gewonnenen Pokale dürft ihr in einem neu geschaffenen Trophäenraum ausstellen und bewundern. Nach einer Partie zeigt die Ingame-Zeitung erstmals Schnappschüsse aus dem 3D-Spiel an und es wurden neue Spielszenen hinzugefügt.

Wer gerne tief in die Wirtschaftssimulation abseits des Fußballplatzes eintaucht, freut sich über neue Werkzeuge zur Überwachung der Finanzen (Kuchendiagramme, juhu!). Auch gibt es in Update 3 die Möglichkeit, Fan-Freundschaften und -Feindschaften festzulegen, die Spielersuche und das Scouting noch übersichtlicher zu gestalten sowie die neue Auszeichnung zum Trainer des Jahres zu gewinnen.