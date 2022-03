Find Your Next Game: Spring - Viele neue Spiele im April!

Anfang April heißt es auf unseren Webseiten GameStar.de, GamePro.de, MeinMMO.de und auf unserem Livestreaming-Kanal Monsters and Explosions bei Twitch wieder Find Your Next Game - kurz FYNG. In der Spring Edition stellen wir euch in über 20 Livestreaming-Stunden und vielen Preview-Artikeln zahlreiche neue Spiele mit teils exklusivem neuem Gameplay vor.

Wir senden von 4. bis 7. April live ab dem späten Nachmittag bis weit in den Abend.

Neben den Spielvorstellungen bieten wir euch im Livestream eine Ask-me-Anything-Runde mit Vertretern aller drei Redaktionen, einen Live-Podcast und einen Talk zum Thema Brettspiele für Rollenspieler. Natürlich wird auch wieder live gespielt, diesmal voraussichtlich ein brandneuer Koop-Hit.

Für die Spielvorstellungen stehen uns in Interviews namhafte Entwickler Rede und Antwort. Ihr könnt unsere Experten wie immer live im Stream befragen oder eure Meinung kundtun.

In Kürze erfahrt ihr an dieser Stelle mehr über FYNG: Spring, darunter den voraussichtlichen Sendeplan und das Thema des großen Live-Podcasts.

Hier könnt ihr schon aktuelle Podcast-Folgen anhören:

