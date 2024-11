Release-Uhrzeit von Flight Simulator 2024: Wann genau geht es in Deutschland los?

2:14 Der Microsoft Flight Simulator 2024 zeigt sich im spektakulären Revealtrailer

In wenigen Tagen machen wir uns auf den Startbahnen bereit zum Abflug. Am 19. November erscheint der Flight Simulator 2024 und lässt euch zum ersten Mal eure eigene Karriere als Pilot bestreiten. Damit ihr möglichst pünktlich losdüsen könnt, haben wir für euch die konkrete Release-Uhrzeit parat und schauen, was bisher zum Preload bekannt ist.

Flight Simulator 2024: Release-Uhrzeit und Preload

In Deutschland ist der neue Flight Simulator am 19. November ab 17 Uhr spielbar. Die globalen Release-Uhrzeiten verkündete der offizielle Account des Spiels auf Twitter/X in einer stilechten Ankunftstafel im Flughafen-Stil:

Dafür ist es egal, ob ihr den Flight Simulator auf dem PC oder Xbox spielt. Wollt ihr als Inhaberinnen und Inhaber des Xbox beziehungsweise PC Game Pass loslegen, könnte es sein, dass ihr noch etwas warten müsst. Für diese Versionen ist nur bestätigt, dass ihr am Release-Tag loslegen könnt.

Ebenfalls unklar ist, ob es einen Preload geben wird. Es ist zwar bereits möglich, Daten über den Store herunterzuladen, die umfassen allerdings lediglich 12 MB, was natürlich kein Preload ist. Der Flight Simulator benötigt laut Systemvoraussetzungen 50 GB Festplattenplatz. Je nachdem, wie gut eure Internetverbindung ist, solltet ihr also entsprechend Zeit für den Download einplanen.

Im neuen Flugsimulator von Microsoft stehen euch, je nach Version, 70 bis 125 Luftfahrzeuge zur Verfügung, die ihr in verschiedenen Modi durch die Lüfte manövriert. Ihr könnt zum Beispiel eure eigene Laufbahn als Pilot im neuen Karrieremodus bestreiten oder euch mit anderen Spielerinnen und Spielern in der Challenge League messen, wo ihr in Rennen gegeneinander antretet oder eure Präzision bei Landemanövern unter Beweis stellt.