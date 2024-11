Erst gefixt, dann doch nicht: Der Zustand des Flight Simulator 2024 ist nach wie vor schwierig

Viele Leute haben immer noch Probleme, den Flight Simulator 2024 zu starten.

Der Microsoft Flight Simulator 2024 ist aktuell ein Minenfeld der schlechten Wortwitze, aber wir versprechen euch: die Worte Bruchlandung und Startprobleme werdet ihr ab hier nicht mehr zu lesen bekommen – zumindest in diesem Artikel hier. Fakt ist aber: Die Lage um Microsofts Megaprojekt hat sich noch immer nicht beruhigt, auch wenn es zwischenzeitlich anders aussah.

Was bisher geschah: Zum Launch des Spiels am 19. November 2024 brachen die Microsoft-Server reihenweise unter dem enormen Andrang der Spielerschaft zusammen. Leute starrte auf unendliche Ladebildschirme, die Simulation spuckte Fehlermeldungen aus und am Ende blieb den meisten Fans nichts anderes übrig, als die eigene Laune mit Galgenhumor über Wasser zu halten. Folglich kesselten die Steam-Bewertungen in den Keller.

Das Hin und Her nach Release

5:01 Flight Simulator 2024 starten: Nach fünf Minuten im Ladebildschirm geben wir auf

Dann Entwarnung: Der offizielle Support Account des Flugsimulators meldete ein paar Stunden später, die Serverprobleme seien behoben. Eigentlich sollten die Leute jetzt in der Lage sein, sich ganz normal im Spiel anzumelden. Die Realität sah und sieht anders aus.

Einige Stunden später vermeldet wiederum die offizielle X-Präsenz der Entwickler, dass trotz erhöhter Serverkapazitäten noch immer Login-Probleme bestünden. So heißt es wörtlich übersetzt:

Wir haben unsere Serverkapazität erhöht und stellen fest, dass mehr Spieler auf die Simulation zugreifen können, jedoch treten weiterhin Zugriffsprobleme auf. Dies ist nicht die Start-Erfahrung, die wir unseren Spielern bieten möchten, und wir möchten uns bei der Community entschuldigen. Wir werden weiterhin rund um die Uhr mit unseren Partnern zusammenarbeiten und Updates bereitstellen, bis die Probleme behoben sind.

Der aktuelle Zustand

Unser Test-Team ist seit Release fleißig damit beschäftigt, den Flight Simulator 2024 auf Herz und Nieren zu prüfen und kann glücklich vermelden: Zumindest die Login-Probleme gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Wir kommen eigentlich immer problemlos auf die Server. Leider endet die Geschichte damit nicht.

Was wir immer noch feststellen: Das korrekte Laden der Daten vom Server funktioniert oft nicht. Kollege Martin Deppe sagt sinngemäß: Es ist quasi Glücksspiel, ob die Karten, Cockpits und Grafiken richtig dargestellt werden. Bei seinem Jet fehlt beispielsweise das Fahrwerk. Also im Spiel.

Wenn der Simulator dann mal läuft, sieht er besser aus als bisher, aber Microsoft und die Entwickler müssen hier dringend noch an der korrekten Darstellung der Live-Daten arbeiten. Wir halten euch über alle Entwicklungen auf dem Laufenden!