Flight Simulator: Überrascht zu Weihnachten mit winterlichem Update

Auch wenn in vielen Orten Deutschlands der Schneefall ausbleibt, gibt es für den Microsoft Flight Simulator ein winterliches Update. Das erweitert den Titel um Echtzeitschnee sowie einer auf der echten Welt basierenden Eisbedeckung.

Weihnachtsgeschenk für alle Spieler

Von dem kommenden Update berichtet der Entwickler ganz nebenbei in einem Blogpost, der sich um den bisherigen Erfolg der Flugsimulation sowie das bevorstehende VR-Update dreht.

Keine Details genannt: Dadurch widmet er den Inhalten jedoch auch nur wenig Platz und erklärt nicht, wie genau sie sich von den bereits existierenden Schneestürmen unterscheiden werden. Auch Screenshots oder Videos gibt es nicht zu sehen. Im Wortlaut heißt es nur:

"The update will add real-time snow and true-to-life ice coverage to the entire planet."

Unklar ist zudem, ob sich Echtzeitschnee auf die Realisierung von Schnee in der Spiele-Engine bezieht, oder darauf, dass die Schneefälle ebenfalls von realen Wettergegebenheiten abgeleitet werden.

Kostenlose Flugzeugskins: Neben den realistischeren Schneefällen und Eisbedeckung erhalten alle Spieler zudem besondere Skins für sämtliche Fluggeräte. Die stammen unter anderem aus einem Werbespot, den das Team Anfang Dezember veröffentlichte.

Wann kommen die Inhalte? Derzeit plant Microsoft die winterlichen Inhalte zusammen mit dem VR-Update am 22. Dezember 2020 zu veröffentlichen. Alles, was ihr zur bevorstehenden VR-Unterstützung wissen müsst, erklären wir in einem Artikel zu dessen Beta-Version:

Was bringt die Zukunft des Flight Simulator?

Der Entwickler nutzt den Blog ebenso, um einen kleinen Ausblick auf die im Jahr 2021 erscheinenden Updates zu geben. So sind insgesamt drei große Simulations-Updates geplant, sowie vier bis fünf Patches, die die Welt erweitern werden. Außerdem soll es noch einige bisher nicht angekündigte Überraschungen geben.

Den Beginn macht das Vereinigte Königreich: Das erste Update im Jahr 2021 wird sich ganz dem vereinigten Königreich widmen. Das soll um 50 bis 60 neue Punkte, wie etwa Flughäfen oder Sehenswürdigkeiten, erweitert werden. Der geplante Release für den Patch ist der 26. Januar 2021.