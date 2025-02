Fluch der Karibik 6 nimmt endlich Fahrt auf und angeblich steht jetzt sogar Johnny Depps Rückkehr fest

Jetzt also doch? Johnny Depp könnte wirklich als Jack Sparrow zurückkehren Bildquelle: Disney

Nachdem sich Johnny Depp und Disney zerstritten haben, war eine Rückkehr des Schauspielers als Pirat Jack Sparrow nahezu undenkbar. Doch seitdem hat sich viel verändert - das untermauert auch ein neuer Leak der Insiders Disinsider. Angeblich sticht der inzwischen sechste Filmableger bald in See und Johnny Depp scheint mit an Bord zu sein.

Der Streit mit Disney

Ausschlaggebend für den Bruch mit Fluch der Karibik war die öffentliche Schlammschlacht und der daraus resultierende Gerichtsstreit zwischen Depp und seiner Ex-Frau und Schauspielerin Amber Heard.

Gegen Depp wurden schwere Vorwürfe erhoben, von denen der Schauspieler teilweise freigesprochen wurde. Schon zuvor distanzierten sich mehrere Filmstudios (wie auch Disney) von Depp und beendeten die gemeinsame Zusammenarbeit.

Johnny Depp fühlt sich dadurch verraten , da er sein ganzes Herzblut in die Fluch-der-Karibik-Filme gesteckt hat. Aus Trotz bestätigte er, nicht mal für 300 Mio. US-Dollar und eine Million Alpakas wieder mit Disney zusammenarbeiten zu wollen.

1:30 Pirates of the Caribbean 5 - Super-Bowl-Trailer mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow

Der Seemannsgarn schürt Hoffnung

Die Hoffnung, dass Johnny Depp doch als Jack Sparrow zurückkehren wird, hält sich trotzdem hartnäckig. Nicht zuletzt, weil Disney den Schauspieler jetzt doch unbedingt zurückhaben möchte. So gab zum Beispiel der Produzent Jerry Bruckheimer bekannt, dass zwei Drehbücher für Fluch der Karibik 6 angefertigt wurden - eines mit und eines ohne Depp.

Ein vielversprechender Leak: Der in puncto Disney erfahrungsgemäß gut vernetzte Insider Disinsider will angeblich erfahren haben, dass Johnny Depp Teil von Fluch der Karibik 6 sein wird. In welchem Umfang ist jedoch nicht bekannt. Bereits letztes Jahr behauptete der Branchen-Insider Daniel Richtman, dass Jack Sparrow zumindest als Nebenfigur oder Cameo zurückkehren wird.

Außerdem will Disinsider Informationen erhalten haben, dass die Vorbereitungen für die Produktionsphase begonnen haben. Selbst wenn das stimmen sollte, müsst ihr jedoch noch einige Jahre auf einen neuen Film warten.

Auch wenn sich Disinsider in der Vergangenheit in Bezug auf Disney als zuverlässig erwiesen hat, solltet ihr den Leak auf keinen Fall als bare Münze nehmen. Denn selbst wenn die Informationen zum aktuellen Zeitpunkt korrekt sein sollten, kann sich bis zu einer offiziellen Ankündigung noch alles ändern. Es bleibt also auf jeden Fall spannend!