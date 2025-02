Ja, das ist wirklich Jack Reacher: Eine ziemlich versaute Sitcom soll 14 Jahre später tatsächlich fortgesetzt werden

Reacher-Star Alan Ritchson spielte in Blue Mountain State den Linebacker Thad Castle. Bildquelle: Amazon Prime Video / Lionsgate Television

2011 sahen wir den Mountain Goats der fiktiven Universität Blue Mountain State das letzte Mal dabei zu, wie sie Party machten, Drogen konsumierten und nun ja … Football spielten. Denn nach Staffel 3 von Blue Mountain State war Schluss.

Bereits 2024 wurde bekannt, dass Amazon an einem Revival arbeitet. Jetzt spricht ein ehemaliger Star der Serie, Alan Ritchson, über eine mögliche Rückkehr.

Feiert Linebacker Thad Castle bald ein Comeback?

Während seiner Pressetour zu Staffel 3 von Reacher gibt Alan Ritchson in einem Interview preis, dass er alles daran setzt, bei der kommenden vierten Staffel von Blue Mountain State mit dabei zu sein.

Ich hatte eine gute Zeit mit dieser Show. Wir arbeiten gerade mit Amazon zusammen, wisst ihr. Wir werden eine vierte Staffel in die Wege leiten. Ich versuche, es in meinen Zeitplan zu integrieren.

2:02 Staffel 3 von Reacher mit Alan Ritchson könnt ihr euch ab dem 20. Februar 2025 auf Amazon Prime Video anschauen

Autoplay

Dabei verspricht er ebenfalls, dass die neue Staffel ihren Vorgängern in nichts nachstehen soll. Demnach wird wohl auch das Revival nicht auf den ein oder anderen Witz unterhalb der Gürtellinie verzichten und sehr viel Wert auf den altbekannten Sauf- und Party-Humor legen.

Ich glaube, es wird die beste Staffel von Blue Mountain State, die wir je hatten. Es ist so verdammt witzig und die perfekte Art und Weise, wie wir die Charaktere wieder aufleben lassen und sie dann in die heutige Zeit bringen können.

Da 14 Jahre aber eine lange Zeit sind, wird die neue Staffel dennoch versuchen, mit dem heutigen Zeitgeist zu gehen. Das gesamte Gespräch seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ob Ritchson letztendlich wirklich wieder mit von der Partie ist, wird sich zeigen. Denn mit der längst bestätigten vierten Season von Reacher auf Amazon Prime Video und dem kommenden neuen Actionfilm Runner von Scott Waugh (The Expendables 4, Need for Speed) hat der Schauspieler bereits alle Hände voll zu tun.

Wie lange gab es Blue Mountain State und wer spielte mit?

Blue Mountain State besteht aus drei Staffeln und kommt (bisher) insgesamt auf 39 Folgen à 21 Minuten. Die letzte Episode lief hierzulande im November 2011.

Der Hauptcast der Original-Show sieht wie folgt aus:

Darin Brooks als Alex Moran (Quarterback)

Alan Ritchson als Kevin »Thad« Devlin Schloss (Linebacker)

Sam Jones als Craig Shilo (Running Back)

Radon Randall als Page Kennedy (Quarterback)

Chris Romano als Sampson »Sammy« Cacciatore (Team-Maskottchen)

Ed Marinaro als Martin »Marty« Daniels (Trainer)

Neben Ritchson sollen ebenfalls Chris Romano, Darin Brooks und andere bekannte Gesichter zurückkehren.

Aktuell könnt ihr Blue Mountain State nirgendwo kostenlos streamen. Mit einem Zusatzabo von MGM Plus auf Prime Video könnt ihr euch die Serie anschauen. Die Testphase des Kanals beträgt sieben Tage.

Neben Blue Mountain State bekommen auch die Sitcoms Malcolm Mittendrin und Scrubs neue Folgen. Mehr dazu findet ihr in den oben verlinkten Artikeln.

Alan Ritchsons jüngste Produktion, Reacher Staffel 3, startet auf Amazon Prime Video übrigens schon am 20. Februar 2025.