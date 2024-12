Fluch der Karibik: Für Jack Sparrow liegt ein neuer Film bereit, jetzt müssen sich nur Johnny Depp und Disney einig werden

Kehrt Johnny Depp nun doch zurück? Zumindest existiert angeblich ein Skript dafür.

Disneys Milliarden-Franchise Fluch der Karibik hat keine leichten Jahre hinter sich. Ursprünglich wurde Fluch der Karibik 6 bereits 2018 offiziell angekündigt, also knapp ein Jahr nach dem letzten Kinofilm Salazars Rache (Englisch: Dead Men Tell No Tales). Doch dann begann der Spießrutenlauf.

Johnny Depp verwickelte sich in einen jahrelangen, öffentlich ausgetragenen Rechtsstreit mit seiner Ex-Gefährtin Amber Heard. Nach Heards Vorwürfen wegen häuslicher Gewalt brach Disney (und Hollywood insgesamt) jede Zusammenarbeit mit Depp ab, beispielsweise wurde seine Rolle im Harry-Potter-Spin-Off Fantastische Tierwesen neu besetzt.

Auch Fluch der Karibik 6 schwebt in der Folge seit sechs Jahren im Vakuum, weil Depps Charakter Jack Sparrow nach wie vor die treibende Frontfigur des Franchises ist. Eigentlich galt eine Rückkehr von Depp als ausgeschlossen, doch neue (noch unbestätigte) Insider-Infos deuten in eine andere Richtung.

Rückkehr von Johnny Depp doch möglich?

Wie Variety (via Screenrant) berichtet, hat Fluch-der-Karibik-Produzent Jerry Bruckheimer zwei mögliche Skripts für den sechsten Kinofilm in der Hinterhand – eines davon schließt eine Rückkehr von Depp als Sparrow ein. Bei der alternativen Variante handelt es sich um ein Reboot der Geschichte mit neuen Charakteren und entsprechend auch neuen Darstellern.

Bruckheimer hat schon vorher bestätigt, dass er das Gespräch mit Depp suchen wird. Die ganze Unternehmung dürfte jedoch auf wackeligen Beinen stehen, schließlich ist Depps Rückkehr nach Hollywood noch alles andere als in trockenen Tüchern. Obwohl er seinen Prozess gegen Heard nominell gewonnen hat, schweben die Vorwürfe nach wie vor über seinem Leumund.

2023 spielte er im französischen Film Jeanne du Barry als König Ludwig XV. mit. Der Film wurde in den USA in ausgewählten Kinos gezeigt. Mit Day Drinker steht (wahrscheinlich 2026) sein erster größerer Hollywood-Film an der Seite von Penélope Cruz bevor. Wie nachhaltig diese erneute Zusammenarbeit mit Hollywood ist, bleibt abzuwarten, letztlich muss Disney der Rückkehr als Jack Sparrow ohnehin noch zustimmen.

Die Zukunft von Fluch der Karibik

Abseits von Depps möglicher Rückkehr wissen wir noch nicht allzu viel über die Zukunft von Fluch der Karibik. Bruckheimers Reboot-Pläne waren bereits bekannt, die alternative Version mit Depp als Jack Sparrow ist indes neu. Darüber hinaus wissen wir schon, dass Keira Knightley sehr wahrscheinlich nicht zurückkehren wird.

Für das Drehbuch von Fluch der Karibik 6 ist erneut Jeff Nathanson verantwortlich, für die Regie wiederum Joachim Rønning – beide arbeiteten bereits am fünften Teil mit. Außerdem soll noch ein zweiter Film im Fluch-der-Karibik-Universum erscheinen; im Mittelpunkt dieses Projekts steht angeblich Margot Robbie (Barbie, The Suicide Squad).

So oder so wird es noch ein Weilchen dauern, bis sich die Dreharbeiten konkretisieren, denn die heiße Phase soll erst Ende 2025 beginnen. Ein Fluch der Karibik 6 wäre damit frühestens 2026 möglich.