Bei Fluch der Karibik 6 müssen wir wohl auf Keira Knightley verzichten und dahinter steckt ein trauriger Grund

Für die heute 39-jährige Darstellerin von Elizabeth Swann zeigt der Kompass von Jack Sparrow definitiv nicht in die Richtung großer Film-Franchises.

Keira Knightley war gerade einmal 17 Jahre alt, als sie für Fluch der Karibik vor der Kamera stand. Mit ihrer Rolle als Elizabeth Swann erlangte die Schauspielerin weltweiten Ruhm und eine Gage in Millionenhöhe. Trotzdem: Für neue Filme im Piraten-Franchise wird sie wohl nicht zurückkehren. Was dahintersteckt? In einem Interview mit The Times nennt Knightley dafür zwei Gründe.

Keira Knightley ist nicht länger an großen Franchises interessiert

So will die heute 39-jährige Schauspielerin nicht mehr die Zeit investieren, die eine vergleichbare Filmrolle mit sich bringt. Ein Auftritt im Marvel Cinematic Universe, eine Rückkehr ins Star-Wars-Universum nach Episode 1 oder eben ein neuer Fluch der Karibik scheint für die Mutter von zwei Kindern damit vom Tisch zu sein:

Das erfordert wahnsinnig viel Arbeit. Es nimmt Jahre deines Lebens in Anspruch und man hat keine Kontrolle darüber, wo man dreht, wie lange man dreht, was man dreht. Ich könnte jetzt keinen Job mehr annehmen, für den ich in ein anderes Land muss. Es wäre nicht fair [meinen Kindern] gegenüber und das möchte ich auch nicht tun. Ich habe mich dafür entschieden, Kinder zu bekommen und will sie großziehen - dafür nehme ich mich zurück.

Allerdings geht Keira Knightley ebenfalls auf die schlechten Erfahrungen ein, die der Welterfolg durch Fluch der Karibik mit sich brachte. In den vergangenen Jahren sprach die Elizabeth-Darstellerin immer wieder davon, was für persönliche Probleme der nach sich zog:

Die Fluch-der-Karibik-Filme waren die erfolgreichsten Filme, die ich je drehen werde. Und der Grund dafür ist, dass ich öffentlich fertig gemacht wurde.

So wurden ihr zum Beispiel von der Öffentlichkeit Essstörungen unterstellt, während zermürbende Kritik an Knightleys schauspielerischen Talent ebenfalls nicht zu kurz kam. Direkt nach Fluch der Karibik - Am Ende der Welt und damit dem dritten Teil der Trilogie, zog sich Knightley aufgrund von Burnout sogar für zwei Jahre komplett zurück.

Es ist wirklich interessant, etwas zu haben, das einen gleichzeitig aufbaut und zerstört. Ich wurde [wegen Fluch der Karibik] als miserable Schauspielerin betrachtet.

2:28 Pirates of the Caribbean 5 - Trailer zeigt jungen CGI-Jack-Sparrow - Trailer zeigt jungen CGI-Jack-Sparrow

Dank Fluch der Karibik (fast) zwei Oscars erbeutet

Dennoch will Knightley nicht unter den Tisch fallen lassen, was für Möglichkeiten sich für die Schauspielerin durch Fluch der Karibik aufgetan haben. So spricht sie zum Beispiel davon, wie sie zwei ganz bestimmte Filme drehen konnte, dank denen sie sogar für den Oscar nominiert wurde: Stolz und Vorurteil und The Imitation Game.

Weil sie so viel Geld gemacht haben, habe ich die Gelegenheit bekommen, Filme zu drehen, für die ich für einen Oscar nominiert wurde.

In den letzten Jahren trat sie außerdem konsequent in neuen Kino- und TV-Produktionen auf und für Fluch der Karibik ließ sie sich bereits nochmal hinreißen: In Salazars Rache bekam Knightley als Elizabeth Swann zumindest einen kleinen Cameo. Ab dem 5. Dezember 2024 ist Knightley nun in der neuen Thriller-Serie Black Doves bei Netflix zu sehen - den Trailer findet ihr hier:

Währenddessen arbeitet Disney an gleich zwei neuen Fluch-der-Karibik-Filmen. Einer davon soll ein waschechtes Reboot werden - ob mit oder ohne Johnny Depp, muss sich noch zeigen. Ein weiteres Projekt mit Margot Robbie in der Hauptrolle soll ebenfalls kommen. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.