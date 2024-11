Skeleton Crew: Die neue Star-Wars-Serie verknüpft sich ausgerechnet mit dem Film, den selbst George Lucas verdrängen will

Dieser wild aussehende Kerl hier ist tatsächlich das Kind von Chewbacca, das in dem Star Wars Holiday Special auch eine Rolle spielt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Skeleton Crew startet am 4. Dezember 2024 auf Disney Plus und beschert uns in der Vorweihnachtszeit einen kleinen Trip durch die weite Galaxis des Krieg-der-Sterne-Universums.

Zur Überraschung vieler Fans soll die neue Serie an einer Stelle allerdings auf das verpönte Star Wars Holiday Special verweisen, für das nicht einmal Schöpfer George Lucas positive Worte findet.

Die Anspielung auf das Star Wars Holiday Special

In einem Interview mit The HoloFiles plaudern die Produzenten Jon Watts (Spider-Man: No Way Home, Cop Car) und Christopher Ford aus dem Nähkästchen. Watts berichtet dabei von einer überraschenden Anspielung auf das Star Wars Holiday Special. Vorab: Um welche Anspielung es sich handelt, verraten die Beiden noch nicht.

Ursprünglich war sogar geplant, Teile aus den Original-Aufnahmen des Specials zu verwenden. Das ist aber schlussendlich nicht möglich gewesen, weil die »Auflösung viel zu gering war« und »die Winkel nicht gepasst haben.«

»Wir mussten diesen Moment aus mehreren Blickwinkeln darstellen, weil man ihn in verschiedenen Teilen der Szene sieht. Also haben wir die ganze Sache von Grund auf neu aufgebaut. Wir mussten die Originalentwürfe der Kostüme ausgraben, die sich im Lucasfilm-Archiv befanden... Wir mussten alle Originaldaten besorgen. Wir mussten die Musik von Grund auf neu machen, weil es nirgendwo eine Kopie der eigentlichen Filmmusik gab […]. Am Ende war es 20-mal mehr Arbeit, als wir erwartet hätten. Unser Stunt-Koordinator ist der Hauptdarsteller und er war in der Lage, die Szene neu zu choreografieren, weil es eine sehr akrobatische Routine ist […].«

Das klingt nach einer Menge Aufwand für ein Projekt, das selbst George Lucas am liebsten aus seinem Universum verbannen würde.

1:59 Skeleton Crew: Die Star-Wars-Serie zeigt im neuen Trailer ganz klar, wohin die Reise geht

George Lucas schlechte Beziehung zum Star Wars Holiday Special

Im Jahre 2023 erschien das Buch »A Disturbance In The Force: How and Why the Star Wars Holiday Special Happened« (dt: Eine Störung in der Macht: Wie und warum das Star Wars Holiday Special zustande kam) von Steve Kozak. Noch im selben Jahr folgte ein Dokumentarfilm.

Der Autor schreibt, dass George Lucas die Produktion »völlig ablehnte« und sie am liebsten aus dem Universum ausgelöscht hätte (via Space.com).

George Lucas [...] soll gesagt haben: »Wenn ich die Zeit und einen Vorschlaghammer hätte, würde ich jede Kopie dieses Specials aufspüren und sie zerstören. Wie um alles in der Welt konnte dieses Ding jemals das Licht der Welt erblicken?«

Ziemlich eindeutige Worte, die aber kein Wunder sind, wenn man sich die Bewertungen des Films so anschaut. Auf Rotten Tomatoes erhält das Special einen Audience Score von 25 (!) Prozent. Ähnlich schlecht sieht es auf der Website IMDb aus. Dort kommt das Projekt nur auf 2,2 Sterne bei über 17.000 Bewertungen.

Ob wir gleich am 4. Dezember 2024 mit der Szene rechnen können, bleibt abzuwarten. Immerhin starten wir mit einer Doppelfolge. Danach kommt immer wöchentlich jeweils eine weitere.

Falls ihr mehr zu Skeleton Crew erfahren möchtet, haben wir eine kleine Übersicht erstellt. Dort findet ihr alles, was ihr zu der neuen Star-Wars-Serie wissen müsst.