For The King gratis bei GameStar Plus – Tabletop RPG für Solo und Koop-Spieler

Taktik und Strategie sind von euch gefragt, wenn ihr es bis ans Ende eurer Kampagne schaffen wollt. Denn trotz des recht niedlichen Low-Poly-Looks kann euch For The King ganz schön fordern. Der Steam-Hit kombiniert geschickt Brettspiel-Elemente mit Rundenstrategie und Rogue-Lite-Mechaniken zu einem spannenden Genre-Mix, der dank Zufalls-generierter Inhalte immer wieder aufs neue spannend ist.

Für Soloabenteurer und Koop-Fans

1:00 For The King - viele spannende Abenteuer erwarten euch und eure Freunde

Beginnt ihr eine neue Partie, könnt ihr neben dem Schwierigkeitsgrad aus mehreren Kampagnen wählen, die ihr sowohl alleine als auch per On- oder Offline-Koop spielen könnt. Ihr stellt euch eure Party aus bekannten Rollenspielklassen zusammen und stürzt euch ins Zufalls-generierte Abenteuer.

Die Gegner sind für euch immer sichtbar. Zufallsbegegnungen, wie in JRPGs gibt es hier nicht.

Ihr bewegt eure Party über die Weltkarte, die aus hexagonalen Kacheln, ähnlich wie bei Civiliziation besteht. Diese sind Anfangs noch verdeckt und wollen von euch im Laufe eures Abenteuers aufgedeckt werden. Bewegt ihr euch, vergeht Zeit, in der sich auch eure Gegner von Kachel zu Kachel bewegen können. Diese sind für euch immer Sichtbar und können so auch umgangen werden.

Die Kämpfe finden nicht auf der Weltkarte statt. Das Spiel wechselt hierfür in gesonderte »Arenen«.

Wollt ihr euch stattdessen ins Gefecht stürzen, solltet ihr darauf achten eure Partymitglieder beisammen zu haben. Zu weit entfernte Mitglieder nehmen nicht am Kampf teil. Bedenkt dies, wenn ihr einzelne Partymitglieder auf Erkundungstour schickt. Die Kämpfe selber laufen rundenbasiert ab, wie man es beispielsweise aus Final Fantasy X kennt. Eine Leiste am oberen Bildschirmrand verrät euch die Reihenfolge, in denen die Kampfteilnehmer ihre Aktionen ausführen können. Überlegt euch eure Aktionen gut, denn besonders in den Dungeons sind eure taktischen Fähigkeiten gefragt, um das Überleben eurer Gruppe bis zum Schluss zu sichern.

Hoher Wiederspielwert

Jede der verfügbaren Kampagnen hat eine Spielzeit von mehreren Stunden. Durch die zufällig generierte Welt, Aufgaben und Dungeons sind sie immer wieder spielbar, ohne dass Langeweile auftritt. Erfüllt ihr dabei Aufgaben, beendet Dungeons oder sammelt Loot, bekommt ihr »Überlieferungen«. Mit diesen könnt ihr weitere Spielinhalte freischalten, die in euren Kampagnen auftreten können.

Im Shop könnt ihr eure wohlverdienten Überlieferungen gegen neue Items, Waffen und Klassen freischalten. Auch neue Orte und Ereignisse gibt es, die nach dem Kauf ihren Weg prozedural-generiert in euer Spiel finden und für noch mehr Abwechslung sorgen.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31. Dezember abholen und diesen bis einschließlich 03. Januar für For The King (Steam) bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht's:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren For The Kingbei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!