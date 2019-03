In einem anderhalbstündigen Stream schafft es die 13-jährige Streamerin Ewokttv, gleich fünf Matches in Fortnite zu gewinnen. Selbst Profis wie Reverse2K, der in einem Turnier mal an die 90.000 Dollar absahnte, schießt sie im Battle Royale über den Haufen. Quasi über Nacht baut sich Ewokttv einen festen Stamm an Twitch-Followern auf, bis dato über 30.000. Und sie spielt Fortnite komplett ohne Gehör.

Leserreport: So spielt Leser Onsche trotz körperlicher Behinderung mit Maus und Tastatur

Der Sound Visualizer von Fortnite macht's möglich. Damit bekommt die gehörlose Spielerin das Feedback visualisiert, das Ingame-Sound normalerweise liefern soll. Bei kompetitiven Shootern können Geräusche ein wertvolles Werkzeug sein, um Feinde frühzeitig zu erkennen, während sie hinter einem herumlaufen oder schießen. Der Visualizer bietet hier eine Alternative:

Der Aufstieg der 13-jährigen erfolgte nicht ohne Push: Andere große Streamer wie TimTheTatman, Mizkif oder eben Reverse2K bewarben die Leistung der Spielerin in ihren eigenen Streams. Dadurch gewann Ewokttv logischerweise an Aufmerksamkeit. Dass sie die Leute aber auf ihrem Kanal halten und durchschnittliche Zuschauerzahlen von 400 bis 1.000 Leuten stabilisieren kann, geht auf ihre eigene Kappe.

Plus-Report zu barrierefreiem Gaming

Neben den über 30.000 Followern berichten die Kollegen von Dexerto, dass über 2.000 Leute bereits eine Subscription bezahlt und damit pro Kopf mindestens 5 Euro für Ewokttvs Stream-Angebot bezahlt haben. Im Twitch-Chat ihres Kanals herrscht eine ziemlich positive Stimmung, die Leute zeigen sich sehr angetan von der Leistung der 13-jährigen. Ewokktv hat außerdem Interesse am E-Sport angemeldet und will am Junior-Programm von Team SoloMid teilnehmen. Hier noch ein Clip, in dem sie Reverse2K abzieht:

GamePro-Report: Barrierefreies Gaming - Warum Repräsentation so wichtig ist