Kinderschutz in Fortnite: Epic Games reagiert auf unseren Cybergrooming-Report

Wie sicher ist Fortnite für Kinder und Jugendliche? Epic Games reagiert auf GameStar-Recherchen zum Thema Cybergrooming und sexueller Missbrauch.

Cybergrooming ist für Kinder und Jugendliche in Online-Spielen wie Roblox und Fortnite eine reale Gefahr. In anonymen Chats kontaktieren Erwachsene Minderjährige mit dem Ziel des sexuellen Missbrauchs.

GameStar-Autorin Nora Beyer hat kürzlich umfangreiche Recherchen über das stetig wachsende Phänomen geführt, Experten befragt und die Ergebnisse in einem Report für GameStar Plus veröffentlicht:

Zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung blieb eine Anfrage an Fortnite-Betreiber Epic Games unbeantwortet: Wir wollten von dem milliardenschweren Entwickler und Publisher wissen, wie das Unternehmen Kinder in Fortnite schützt.

Das nun von der Epic-Pressestelle nachgelieferte Statement liest sich wie folgt:

»Wir nehmen Berichte über die Sicherheit unserer Spieler ernst und untersuchen sie gründlich, einschließlich der direkten Zusammenarbeit mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden, um Maßnahmen zu ergreifen.

Spieler unter 18 Jahren haben in Fortnite von Anfang an mehr Schutzeinstellungen. Im Dezember haben wir eine neue Art von Epic-Account eingeführt, die so genannten Cabined Accounts, die eine maßgeschneiderte Erfahrung bieten, die sicher und inklusiv für jüngere Spieler ist, und bei allen Spielern unter 18 Jahren sind die sozialen Einstellungen, wie Sprach- und Text-Chat, standardmäßig auf die höchste Datenschutzstufe eingestellt.

Epic bietet auch eine Kindersicherung an, mit der Eltern oder Erziehungsberechtigte die digitale Erfahrung ihrer Kinder überwachen können. Eltern können Berechtigungen für den Text- und Sprachchat, das Hinzufügen von Freunden und das Filtern von nicht jugendfreier Sprache im Textchat in Fortnite festlegen.

Von allen Spielern wird erwartet, dass sie unsere Community-Regeln respektieren. Wenn Spieler ein unangemessenes Verhalten sehen, das gegen unsere Regeln verstößt, können sie es in Fortnite melden, damit wir schnell handeln können. Spieler können auch andere Spieler blockieren oder stummschalten und sich bei Verstößen gegen unsere Regeln direkt an unser Support-Team wenden.«