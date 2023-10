Friendly Fire geht wieder los! Das riesige Charity-Event hat ein Startdatum

Friendy Fire geht weiter und sammelt so wieder Geld für den guten Zweck, Bildquelle: Gronkh, Youtube.

Gronkh und die PietSmiets tun es erneut und bewahren die wohltätige Tradition: Seit 2015 findet jedes Jahr das Spendenevent Friendly Fire zum Sammeln von Geld für gute Zwecke statt. Und auch dieses Jahr ist es fester Teil der Vorweihnachtszeit.

Wann läuft Friendly Fire 9? Die Veranstaltung beginnt am 2. Dezember 2023 um 15 Uhr und wird wahrscheinlich wieder etwa 12 Stunden laufen, also in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr enden. Ab 14 Uhr soll es bereits eine Pre-Show geben.

Auf dem Twitch-Kanal von Gronkh Gibt es ein Motto? Ja, dieses Jahr ist es Rennsport. Wahrscheinlich werden die teilnehmenden Streamer und Youtuber also auch fleißig die Reifen qualmen und die Motoren dröhnen lassen.

Gemeinsam Spaß haben, zocken und Geld sammeln

Passend zum Hauptsponsor haben einige, die Friendly Fire 9 im Dezember mit Leben und Lachen erfüllen werden, sichtlich Spaß bei Schabernack an der Rennstrecke Bilster Berg , wo der obige Kurzfilm zur Ankündigung des Streams gedreht worden ist.

Und das passt natürlich, denn der Hauptsponsor des diesjährigen Wohltätigkeitsevents ist Microsoft mit dem Anfang Oktober erschienenen Forza Motorsport.

Was genau ist Friendly Fire nochmal?

Im Kern ist es ein Charity- oder zu Deutsch Wohltätigsstream, den Gronkh und das Team Pietsmiet seit 2015 veranstalten. Es wird selbstverständlich gespielt und viel gequatscht, aber abseits von diesem allgemeinen Charakter einer illustren Runde von Unterhaltungs-Gamern finden auch alberne Aktionen statt.

Wer nahm daran bisher schon teil? Das Who is Who der deutschen Gaming-Internetszene, dazu gehören zum Beispiel: der Heider, natürlich viele aus dem Team PietSmiet und Gronkh selbst, Pandorya oder auch PhunkRoyal.

Wieviel Geld wird jährlich gesammelt? Unterschiedlich, doch in der Tendenz jährlich mehr. Zuletzt waren es zwischen 1,6 und 2 Millionen Euro pro Auflage. 2023 ist es sehr wahrscheinlich, dass Friendly Fire die Zehn Millionen Marke knackt.

Wodurch kommt das Geld genau zusammen: Direktspenden, Auktionen, Merchandiseverkauf und Sponsorengelder

An wen gehen die Spenden? 2023 werden die Geldmittel für folgende Zwecke verwendet werden:

Hacker School GmbH

Blue Ribbon Deutschland

Sentana Stiftung

SOS Humanity e.V.

Kinderhilfe – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e.V.

Krisenchat

Bahnhofsmission Deutschland

den Friendly Fire Notfallfonds

Freut ihr euch auf den Spenden-Stream? Habt ihr ihn in der Vergangenheit bereits regelmäßig verfolgt oder geben euch Events dieser Art eher wenig? Was gefällt euch bei Friendly Fire, wenn ihr es denn schaut, am besten? Sind es einzelne Youtuber und Streamer, sind es die Spiele oder die lustige Gemeinschaft Gleichgesinnter, die zelebriert wird? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!