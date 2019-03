Heute ist die Gerüchteküche mächtig am Brodeln. Das nächste Spiel der Sekiro-Macher soll angeblich eine vollständige Open World haben und - noch kurioser - George R. R. Martin als Autor der Geschichte. Das klingt verheißungsvoll, allerdings sollte man den Quellen mit einer gehörigen Portion Skepsis begegnen.

Soulslike mit einer Open World?

Dass From Software aktuell an weiteren Spielen arbeitet, ist schon seit längerem bekannt. Viele spekulieren auf einen Nachfolger zu Bloodborne. Die neuen Gerüchte besagen, dass es sich um ein Soulslike handelt, jedoch mit einer weitläufigen Open World.

Spieler sollen demnach von Beginn an in der Lage sein, jeden Bereich der Karte zu erkunden. Die Welt soll in unterschiedliche Regionen unterteilt sein. Jede der Regionen wird von einem König regiert, die wir besiegen müssen. Wenn ein König geschlagen wurde, soll unser Held dessen Fähigkeiten übernehmen.

Als Publisher soll laut Downey wieder Bandai Namco fungieren, die bereits alle Teile von Dark Souls veröffentlicht haben. Dies wäre ein Hinweis darauf, dass es sich um keinen Bloodborne-Nachfolger handelt, welches von Sony exklusiv auf die PS4 gebracht wurde.

Kurios ist zudem, dass George R. R: Martin als Schreiber an dem neuem Spiel mitwirken soll. Dabei handelt es sich bekanntermaßen um den Autor hinter den weltweit bekannten Fantasy-Romanen zu Ein Lied von Eis und Feuer und der populären HBO-Serie Game of Thrones.

Woher kommt das Gerücht?

Quelle für das ganze Aufsehen rund um ein neues Spiel von From Software ist ein Video des Youtubers Spawn Wave. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Amerikaner namens Jonathan Downey, der Videos zu Technologie und Videospielen produziert.

Downey stützt seine Behauptungen auf recht dünnem Eis. Er gibt lediglich an, dass er Recherche betrieben habe und vermerkt auch deutlich, dass es sich um ein Gerücht handelt. Zudem beruft er sich auf den Branchen-Insider Liam Robertson, welcher als Freelancer an anderen Youtube-Kanälen wie DidYouKnowGaming beteiligt ist.

Laut Downey sollen sich Gerüchte, die von Robertson stammen, schon zuvor als wahr herausgestellt haben. Allerdings stammt von diesem auch die Munkelei um ein Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic, das sich als falsch entpuppte.

