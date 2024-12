Funkstille bei GTA 6: »Das ist Absicht«, sagt ein Ex-Mitarbeiter von Entwickler Rockstar

Ihr seid schuld, dass wir nichts Neues zu GTA 6 hören - Das sagt zumindest ein ehemaliger Rockstar-Angestellter.

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Rockstar den mit Spannung erwarteten Trailer zu Grand Theft Auto 6 veröffentlicht hat. Der Hype auf das Spiel ist unglaublich. Rekordverdächtige 225 Millionen mal wurde das Video mittlerweile bei YouTube angesehen. Doch seitdem hört man von Rockstar... nichts.

Seit einem Jahr haben die Entwickler keine neuen Infos, Trailer oder Bilder zum kommenden GTA geteilt. Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler verrät nun: Dahinter steckt wahrscheinlich Kalkül. Denn durch das absichtliche Zurückhalten von Informationen schürt Rockstar die Spannung und lässt den wildesten Fan-Spekulationen freien Lauf.

Warum schweigt Rockstar?

Mike York, der bei GTA 5 als Entwickler für die Animationen verantwortlich und sieben Jahre Angestellter bei Rockstar war, sprach kürzlich auf seinem YouTube-Kanal über die Marketing-Strategie zu GTA 6. Er sieht im Schweigen der Entwickler eine richtig coole Taktik seines ehemaligen Arbeitgebers:

Das Zurückhalten von Infos schafft einen Reiz, es schafft ein Mysterium, und es sorgt dafür, dass die Leute über GTA 6 reden, ohne dass die Macher etwas tun müssen. Je mehr sie schweigen, desto besser ist es, denn desto mehr Leute werden unruhig und wollen darüber reden. Sie haben das Gefühl, nicht zu wissen, was passieren wird. Sie könnten natürlich auch einfach einen Trailer raushauen oder sagen: Hey, dann kommt der nächste Trailer . Aber das tun sie nicht. Und das ist blanke Absicht.

In Ermangelung echter Informationen würden Fans ihre Fantasie benutzen und die tollsten Theorien aufstellen, was GTA 6 alles Revolutionäres bieten könnte. Und genau das sei eben das beste Marketing für die kommende Gangster-Sandbox. Den so wird das Spiel ständig ein Gesprächsthema vieler Spielerinnen und Spieler bleiben. Bei GTA 5 habe diese Marketing-Strategie jedenfalls bestens funktioniert, so York.

Am angepeilten Releasedatum für GTA 6 hat sich indes laut Rockstar nichts geändert. Das Studio plant, den neusten Teil seiner Actionspielreihe in der zweiten Hälfte 2025 zu veröffentlichen. Vermutlich wird der Veröffentlichungstermin aber Ende des Jahres, während des lukrativen Weihnachtsgeschäfts liegen.

Zum Release soll GTA 6 zunächst nur für die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S erhältlich sein. Eine PC-Version wurde bisher nicht öffentlich kommuniziert, gilt aber als sicher. Sie wird vermutlich nach dem Konsolen-Release folgen.