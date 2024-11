GTA 6 setzt auf prozedural generierte Inhalte - Fans haben eine Vermutung, um was es geht

GTA 6 soll prozedural generierte Inhalte nutzen - in welchem Ausmaß ist jedoch nicht bekannt.

Der neueste Info-Schnipsel zur GTA 6 hat eine Quelle, die mittlerweile ein echter Klassiker ist. Das LinkedIn-Profil eines Rockstar-Entwicklers verkündet den Einsatz modernster Technologien bei der Entwicklung des neuen GTA an, darunter auch die »prozedurale Generierung für Objekte und Spielumgebungen«.

Nur ein Werkzeug der Entwickler?

Das LinkedIn-Profil gehört zu Ryan Woods, der seit über 4,5 Jahren als Principal Engine Programmer bei Rockstar arbeitet. Mittlerweile wurde der Beschreibungstext zu seiner Berufserfahrung angepasst, doch im Reddit findet sich ein Screenshot der alten Version.

Woods gibt an, Rockstars RAGE-Engine mit neuen Technologien für Dinge wie Ray-Tracing, globale Beleuchtung und eben prozedural generierte Objekte und Spielumgebungen zu erweitern.

»Prozedural generiert« kann in der Spieleentwicklung für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten stehen. Das Spiel kann in einem Wald einzelne Bäume und Büsche ergänzen oder ein paar Hektar komplette Vegetation generieren.

13:10 GTA muss sich ändern

Unter dem Reddit-Beitrag sind viele Nutzer der Ansicht, dass die prozedurale Generierung eher ein Werkzeug ist, das während der Entwicklung benutzt wird, um die Arbeit zu verkürzen.

Friendly_Bluejay7407 ist der Meinung, dass dieses Werkzeug genutzt wird, um in der Spielwelt nicht jeden Baum einzeln platzieren zu müssen. Er sieht jedoch auch eine Möglichkeit, die Spielwelt mit zufälligen Objekten zu füllen, um diese lebendiger wirken zu lassen.

Reddit-Nutzer ItsRobbSmark glaubt auch, es handelt sich um ein Entwickler-Tool und schreibt: »Sie werden sehr wahrscheinlich Innenräume, Gebäude und Objektvariationen prozedural generieren, während sie die Umgebung erstellen.«

MartianFromBaseAlpha fügt an: »Wir werden nicht einmal wissen, was prozedural generiert wurde, weil wir nur das Endergebnis sehen werden.«

PC-Version von GTA 6

Während diese Erwähnung im aktualisierten LinkedIn-Profil nicht mehr zu finden ist, schrieb Woods über seine Optimierungsarbeit an der Engine, um »die Grenzen von Echtzeit-Rendering und -Verarbeitung auszureizen«, nicht nur über Next-Gen-Konsolen. Die Rede ist auch vom PC, es bleibt jedoch abzuwarten, ob Rockstar die Plattform schon zum Release ins Visier nehmen wird.