Moment mal, tritt Mad Max doch in Furiosa auf? Regisseur George Miller macht eine vielversprechende Andeutung

Vielleicht hat Regisseur George Miller gerade einen Auftritt von Mad Max im Furiosa-Film angeteast. Bildquelle: Warner Bros.

Ja, bei Furiosa steht Mad Max im Titel. Trotzdem dreht sich der neue Actionfilm von George Miller um eine ganz andere Figur: Damit ist natürlich Furiosa gemeint, die in Fury Road noch von Charlize Theron gespielt wurde.

Furiosa (also der Film, nicht die Figur) wird jetzt ein Prequel zum bis dato letzten Mad-Max-Film, der mittlerweile bereits neun Jahre auf dem Buckel hat. Die Handlung erstreckt sich über einen Zeitraum von 15 Jahren, weswegen Miller sogar eine neue Darstellerin in die Rolle des Imperators schlüpfen lässt.

Furiosas 15-Jahre-Odysee

Anya Taylor-Joy tritt als junge Furiosa auf, deren Geschichte George Miller in einem neuen Interview mit Empire als Odyssee bezeichnet. Übrigens wurden im selben Atemzug ein paar neue Bilder zu Furiosa veröffentlicht.

Die Story startet 15 Jahre vor Mad Max: Fury Road und mündet direkt da drin. Max lungert auch irgendwo in dieser Geschichte rum, aber es geht viel mehr um Furiosa und wie sie zu der Person wurde, die sie ist. Ein Großteil des Films wird sich sehr vertraut anfühlen, es gibt aber auch viel Neues, was wir bisher noch nicht gesehen haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mad Max im Furiosa-Film?

Moment mal, hat George Miller hier gerade einen Auftritt von Mad Rockatansky (also Mad Max ) angeteast? Bisher war eigentlich nie die Rede davon, dass die Ödland-Legende für Furiosa zurückkehrt, die ursprünglich von Mel Gibson und in Fury Road von Tom Hardy verkörpert wurde.

Natürlich könnte Miller lediglich betonen, dass sich Furiosa eben im Mad-Max-Universum abspielt. Sollte tatsächlich mehr dahinter stecken, würde sich allerdings die Frage stellen, ob wir Max in Person zu Gesicht bekommen und wer ihn dann spielt: Erneut Tom Hardy oder wie bei Furiosa selbst ein jüngerer Darsteller?

Vielleicht macht Miller aber auch nur Fans darauf aufmerksam, dass sich mindestens eine unmissverständliche Anspielung auf Max Rockatansky im Film erspähen lässt. Zum Beispiel, in dem der V8-Interceptor irgendwo über die Leinwand brettert. Spätestens zum 23. Mai 2024, wenn Furiosa in den Kinos startet, erfahren wir mehr.

Mehr Infos zu Furiosa, wie zum Beispiel dem offiziellen Trailer zum kommenden Mad-Max-Film, erfahrt ihr unter den obigen Links.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Furiosa? Freut ihr euch auf das Prequel zu Fury Road oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gut haben euch die bisherigen Mad-Max-Filme mit Tom Hardy oder Mel Gibson gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!