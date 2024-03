Furiosa: Natürlich gibt's in dem neuen Mad-Max-Film ein Motorrad mit Flugzeugmotor, das tatsächlich funktioniert

Marvels Thor wird zum Bösewicht im Mad-Max-Universum: Chris Hemsworth spielt Dementus. Bildquelle: Warner Bros.

Dune 2 ist gerade erst in den Kinos gestartet, 2024 wird aber noch ein Actionfilm ordentlich Staub aufwirbeln: Am 24. Mai startet mit Furiosa ein Prequel zu Mad Max: Fury Road in die Kinos, für das sich Regisseur George Miller erneut in die Wüste aufgemacht hat.

Ein beeindruckender Antrieb für ein beeindruckendes Motorrad

Einen ersten Trailer gibt es bereits, aber jetzt ist zum Werk des mittlerweile 79 Jahre alten Regisseurs ein neues Bild aufgeschlagen: Das zeigt Marvel-Star Chris Hemsworth in der Rolle seines Bösewichts Dementus, mit dem es die junge Furiosa (Anya Taylor-Joy) zu tun bekommt.

Dementus sitzt auf einem gigantischen Motorrad, das offenbar von einem Sternmotor angetrieben wird. Und ja, diese Art von Motoren kommt normalerweise bei kleineren bis mittelgroßen Propellerflugzeugen zum Einsatz. Umso passender, dass Dementus ein Cape trägt, das aus allem Anschein nach aus einem Fallschirm geschneidert wurde.

Das Spannende an dem Bild: George Miller setzt bei seinen Mad-Max-Filmen ausschließlich auf Fahrzeuge, die auch in echt funktionieren. Wenn ihr also bei Fury Road oder Furiosa etwas über die Leinwand brettern seht, wird euch ein echtes Stück Ingenieurs-Kunst präsentiert.

Die Autos, Motorräder und Trucks sind damit zwar nicht unbedingt für den Berufsverkehr tauglich, aber funktionieren wirklich. Ein weiteres Paradebeispiel dafür: Die flammenwerfende Gitarre des Doof Warriors (iOTA), der in Mad Max: Fury Road die War Boys von Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) anfeuerte.

2:26 Furiosa: A Mad Max Saga - Der erste Trailer ist da und reißt uns sofort in die Postapokalypse

Furiosa: A Mad Max Saga startet am 24. Mai 2024 in den Kinos und wenn man wirklich frühen Reaktionen dazu Glauben schenken darf, enttäuscht Regisseur George Miller nicht. Fest steht zumindest schon einmal: Kult-Entwickler Hideo Kojima ist ganz begeistert und hat den ersten Trailer mehr als 100-mal gesehen.

