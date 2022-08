Future Games Show: Die wichtigsten PC-Ankündigungen des zweiten großen Events der gamescom

Nach der Opening Night Live (hier unser Recap mit allen Trailern), fand am Mittwoch, den 24. August mit der Future Games Show das zweite große Live-Event der gamescom statt. Die bisherigen Highlights der GameStar-Redaktion findet ihr übrigens hier:

Die Veranstaltung wurde wie immer von den Kollegen bei Gamesradar präsentiert und feuerte in rund anderthalb Stunden Trailer um Trailer und News um News ab. Damit ihr den Überblick behaltet, fassen wir in diesem Artikel die wichtigsten Ankündigungen für PC-Spieler schnell und übersichtlich zusammen.

Viel Spaß mit unserem Recap der Future Games Show!

Off the Grid

Was wurde gezeigt? Neill Blomkamp, der Filmemacher hinter District 9 und Elysium, zeigt einen Trailer zu seinem Cyberpunk-Shooter Off The Grid. Der soll eine Art Battle Royale 2.0 werden und auf der Unreal Engine 5 basieren, wobei die Details noch sehr unklar sind. Der Trailer ist CGI und lässt noch keine echten Rückschlüsse auf das Gameplay zu - das futuristische Setting wird allerdings durch den Trailer endlich etwas greifbarer.

Wann kommt’s raus? Bisher gibt es keinen Termin für Off The Grid.

Stray Blade

Was wurde gezeigt? Das Action-Rollenspiel mit der dynamischen Fantasy-Spielwelt Stray Blade aus Deutschland hatte endlich mal wieder einen Auftritt und zeigte noch nie vorher gesehene Gameplay-Szenen inklusive Crafting-System und Skilltree. GameStar enthüllte im Dezember 2021 exklusiv das komplexe Kampfsystem von Stray Blade!

Wann kommt’s raus? Der Release ist für 2023 angepeilt.

Lightyear Frontier

Was wurde gezeigt? Der Mix aus Open-World-Farming-Simulation und schwer bewaffneter Mech-Action wurde erstmals ganz ausführlich vorgestellt und besprochen. Die Entwickler von Lightyear Frontier zeigen, wie Aussaat, Ernte und Bewässerung mit Miniguns und Raketen zusammenpassen oder wie sich die dynamisch wechselnden Jahreszeiten auf das Ökosystem des Alienplaneten auswirken!

Wann komm’ts raus? Lightyear Frontier soll im Frühjahr 2023 bei Steam in den Early Access starten und nach 1-2 Jahren final erscheinen.

Layers of Fears

Was wurde gezeigt? Die Horror-Experten von Bloober Team sind zurück und zeigen endlich mehr Gameplay aus Layers of Fears, einer Neuauflage/Reboot der Layers-Serie mit Unreal Engine 5. Dass das Studio Grusel kann, haben sie mit Observer, Blair Witch und The Medium bewiesen!

Wann kommt’s raus? Das neue Video verrät zumindest, dass der Release früh im Jahr 2023 passieren soll, also vermutlich im ersten Quartal.

Tainted Grail: Fall of Avalon

Was wurde gezeigt? Das Open-World-Rollenspiel, das mit seiner Ego-Perspektive frappierend an Skyrim erinnert, zeigt neues Gameplay mit düsteren Dungeons, Schwertkämpfen, NPC-Dialogen und vielem mehr - alles verpackt in eine dichte Dark-Fantasy-Stimmung.

Wann kommt’s raus? Tainted Grail: The Fall of Avalon soll im vierten Quartal 2022 via Steam in den Early Access starten.

Floodland

Was wurde gezeigt? In der vom Klimawandel völlig zerstörten Welt von Floodland gilt es begrenzte Ressourcen zu sammeln, harte Entscheidungen zu treffen und eine Stadt mit Überlebenden zu errichten. Dabei mischen sich Management, Basenbau und Survival.

Wann kommt’s raus? Am 15. November 2022 erscheint Floodland via Steam (und soll dann dank zufallsgenerierten Endzeit-Spielwelten sehr lange unterhalten).

Rooted

Was wurde gezeigt? Hat hier vielleicht jemand The Last of Us für PC gesagt? Fast: Das postapokalyptische Survivalspiel mit der grandiosen Unreal-Engine-5-Grafik meldet sich zurück! Diesmal gibt es neue Gameplay-Szenen aus Rooted zu sehen, in denen erstmals auch der Basenbau gezeigt wird.

Wann kommt’s raus? Bisher gibt's keinen Termin, nur die Wishlist-Option bei Steam.

The Great War: Western Front

Was wurde gezeigt? Die Neuankündigung kommt von Petroglyph, ehemaligen C&C-Devs, die zuletzt 8-Bit Armies und Forged Battalion entwickelt hatten. Jetzt enthüllt das Studio mit The Great War ein Strategiespiel im Ersten Weltkrieg, das Echtzeitschlachten mit rundenbasierter Globalstrategie verbindet. Dabei soll es extrem authentisch zugehen: Waffen, Artillerie und Panzer sind historisch akkurat nachgebildet, die Landschaft der Maps verändert sich dynamisch durch Wetter, Schützengräben, Feuer und Granaten.

Wann kommt’s raus? Bisher gibt's nur 2023 als groben Zeitrahmen. Bis dahin sorgt zumindest der Trailer oben für massig Gänsehaut!

Weitere Ankündigungen im schnellen Überblick