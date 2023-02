Stray Blade: Action-Adventure enthüllt Release-Termin, kommt bald

Das deutsche Action-Adventure Stray Blade hat einen Release-Termin. Ab dem 20. April 2023 könnt ihr euch in in das uralte Tal Acrea begeben. Stray Blade erscheint auf der PlayStation 5, der Xbox Series X und S und auf dem PC bei Steam und im Epic Games Store. Aktuell läuft sogar noch eine Closed Beta.

Wir haben euch nochmal alle Infos zum Spiel zusammengefasst und erklären euch, wie ihr euch für die Closed Beta anmelden könnt.

Worum geht’s in Stray Blade?

In der Haut eines Abtrünnigen habt ihr nur eine Mission: Frieden. Doch der Weg bis dahin ist schwieriger als anfangs gedacht. Um an drei magische Metalle zu gelangen und die Geheimnisse des Tals zu lüften, das vor vielen Jahren unterging, verbündet ihr euch mit dem Xhinnon-Wolf Boji und kämpft gemeinsam mit ihm gegen unzählige Feinde. Eure Taten sollen dabei Einfluss auf die Spielwelt haben.

Was euch in der Story erwartet und wie das alles aussieht, könnt ihr euch im Trailer anschauen:

2:48 Stray Blade: Das deutsche Rollenspiel gewährt neue Einblicke in Gameplay und Story

Der Fokus liegt dabei auf dem actionlastigen und schnellen Kampfsystem, bei dem ihr eure Angriffe gut durchplanen müsst. Gedankenloses Button- oder Tastenmashing wird euch vermutlich nicht zum Ziel führen. Zur Verfügung steht euch bei euren blutigen Eskapaden ein ganzes Arsenal an Waffen. Von Schwertern über Speere, bis hin zu Hellebarden ist alles dabei. Auch einen Talentbaum müsst ihr nicht missen.

Je nachdem, wie ihr euch anstellt könnt ihr eure Gegner dann mit den unterschiedlichen Waffen in die Luft befördern, ihre Angriffe blocken oder fiese Kombos ausführen. Wie das ganze im Spiel aussieht, könnt ihr euch in diesem Trailer anschauen:

1:57 Deutsches Rollenspiel Stray Blade konzentriert sich im neuen Trailer auf die Kämpfe

So könnt ihr euch für die Beta anmelden

Wenn ihr euch jetzt denkt “verdammt, das würde ich schon gerne mal ausprobieren”, könnt ihr euch für die geschlossene Beta anmelden. Dafür müsst ihr einfach dieses Formular ausfüllen:

Bitte beachtet, dass eine Registrierung nicht automatisch zu einer Teilnahme an der Beta führt. Ihr müsst außerdem mindestens 18 Jahre alt sein und ein NDA (Non Disclosure Agreement, also eine Geheimhaltungsvereinbarung) unterschreiben. Durch letztere stellen die Entwickler sicher, dass ihr die Inhalte der Beta nicht mit dem Rest des Internets teilt.

Alternativ wartet ihr einfach bis zum Release am 20. April 2023.