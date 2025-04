FYNG live von der CAGGTUS: Weltpremieren, Stargäste und jede Menge Überraschungen

Mit AK und Maurice kehrt das dynamische Moderations-Duo unserer gamescom-Show zurück.

Wir verraten euch jetzt mal eins unserer Erfolgsgeheimnisse: Schnapsideen! Also einfach mal Dinge zu probieren, die eigentlich zu verrückt klingen, als dass sie funktionieren könnten. Etwa eine maßstabsgetreue Papercraft-Burg als Sonderheft-Beilage zu bauen. Oder über Nacht ein Video zur Switch 2 in einem Hotelzimmer aufzunehmen.

Oder eben mit Find Your Next Game einen eigenen großen Livestream-Event auf die Beine zu stellen. Entstanden ist die Idee vor fast fünf Jahren, als die E3 wegen der Corona-Pandemie ins Wasser fiel. Und wir so: Dann organisieren wir eben unser eigene Messeparty!

0:54 FYNG CAGGTUS 2025 - Wir sind wieder dabei!

Inzwischen sind die Pandemiezeiten Gottseidank vorbei, aber FYNG ist geblieben. Und so groß geworden, wie wir es uns anno 2020 nicht mal erträumen konnten. Vier Mal im Jahr feiern wir inzwischen unsere große Livestream-Party, und die nächste Sause steht kurz vor der Tür.

Vom 11. bis zum 13. April feiern wir Find Your Next Game live von der CAGGTUS in Leipzig.

Was ist Find Your Next Game?

Find Your Next Game (kurz: FYNG) ist unsere große Live-Event-Reihe, mit der wir euch dieses ganz spezielle Gefühl eines Messebesuchs nach Hause ins Wohnzimmer transportieren wollen. Natürlich stehen dabei immer Spiele, Technik und Entertainment im Mittelpunkt, aber uns geht es auch um mehr: Communities, der Austausch mit Gleichgesinnten, fachkundige Diskussionen und eine gepflegte Portion Quatschmachen. Das alles live und ohne doppelten Boden.

Falls ihr auf der CAGGTUS in Leipzig seid könnt ihr das alles natürlich auch live vor Ort erleben. Wir bauen da gerade den größten Stand der FYNG-Geschichte mit jede Menge Sitzgelegenheiten. Schaut vorbei, wir freuen uns auf euren Besuch!

FYNG Show mit über 20 Premieren

Vor genau einem Jahr hatten wir eine weitere Schnapsidee: Wäre es nicht cool, einen redaktionellen Showcase auf die Beine zu stellen? Also kein Werbetrailer-Dauerfeuer, sondern eine Show, bei der die Redaktionen von GameStar, GamePro und MeinMMO entscheiden, was gezeigt wird und was nicht.

Eine Show, bei der unser Fokus auf echtem Gameplay liegt. Eine Show, in der die Devs und unsere Experten aus den Redaktionen authentisch zu Wort kommen. Eine Show, die wirklich von Herzen kommt, und der man das hoffentlich auch ansieht.

Unsere FYNG Show auf der CAGGTUS startet am Freitag, den 11. April um 16 Uhr.

2:28:43 Das war unsere FYNG Show auf der gamescom: Das neue Heroes, Kingdom Come 2 und viele Premieren

Freut euch auf Neuigkeiten, Trailer-Premieren und nie gesehenes Gameplay zu 27 spannenden Spielen, moderiert von AK und Maurice Weber. Die eine oder andere Weltpremiere haben wir vielleicht auch am Start. Erwartet jetzt kein Half-life 3 oder GTA 6, aber wir sind ziemlich sicher, dass ihr am Ende der Show viele neue coole Spiele entdeckt habt, die ihr ohne FYNG vielleicht verpassen würdet. Und genau das ist die Idee.

Die FYNG-Highlights von Freitag bis Sonntag

Insgesamt planen wir über 26 Stunden Livestream-Programm für euch. Das sind unsere Sendezeiten:

Freitag, 11. April – 10 Uhr bis 19 Uhr

Samstag, 12. April – 10 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag, 13. April – 10 Uhr bis 18 Uhr

Natürlich wollen und können wir noch nicht alles verraten, aber hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack:

Wir launchen ein neues Showformat mit unseren Freunden von Doctor Froid als Stargästen.

Wir spielen live die Frühlings-Hoffnungsträger Titan Quest 2, Commandos Origins, Roadraft und Tempest Rising.

Wir diskutieren mit Spiele-Entwicklern den Status Quo der deutschen Games-Branche.

Falls ihr nicht live dabei sein könnt, kein Problem. Einen Großteil des Programms werden wir auch als separate Videos auf GameStar, GamePro, MeinMMO sowie unseren YouTube-Kanälen veröffentlichen. Freut euch außerdem auf exklusive Previews zu den Neuankündigungen unserer FYNG Show!

Live auf GameStar, Twitch und Steam

Wie gewohnt könnt ihr Find Your Next Game sowohl auf unseren Website GameStar.de, GamePro.de und MeinMMO.de verfolgen, als auch auf unserem Twitch-Kanal.

Die FYNG Show am Freitag übertragen wir außerdem auch auf dem GameStar-YouTube-Kanal.

Dazu feiern wir dieses Jahr eine ganz besondere Premiere: Erstmals überträgt Steam nahezu unser komplettes Programm live auf seiner Plattform. Wer von euch also am Wochenende seine Steam-Bibliothek öffnet, wird womöglich das eine oder andere bekannte Gesicht im Streaming-Fenster erblicken.

Ergänzend wird es zur FYNG Show sogar erstmals eine eigene Steam-Seite geben. Dort findet ihr dann nicht nur unseren Stream, sondern auch übersichtlich alle Titel der Show samt persönlicher Auswahl nach euren Spielvorlieben sowie – so vorhanden – spielbaren Demos.

Ein kleiner Sneakpeek auf unsere Steam-Seite zu FYNG. Natürlich noch ohne Spiele, die verraten wir erst kurz vor der Show am 10. April – bis auf die Weltpremieren natürlich.

Unsere Steam-Seite geht am 10. April live, dann erklären wir euch nochmal in einem separaten Artikel, wie alles funktioniert.

Für uns ist das Steam Feature natürlich ein echter Ritterschlag, der zeigt, welche Relevanz unsere ehemalige Schnapsidee inzwischen hat.

Wir freuen uns wahnsinnig auf unsere bislang größte Show. Und natürlich auf euch, egal wo ihr uns zuschaut!