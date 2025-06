Gacha-Game sorgt dafür, dass ein europäischer Literaturklassiker plötzlich in Japan ausverkauft ist

Der italienische Autor Dante Alighieri erlebt dank eines Mobilespiels in Japan gerade eine Renaissance.

Was haben Gacha-Spiele und klassische Literatur gemein? Auf den ersten Blick vermutlich nicht so viel. Doch in Japan erleben die Werke klassischer Autoren wegen eines bestimmten Mobile-Spiels regelmäßig großen Aufwind.

Die Rede ist von Fate/Grand Order; einem der beliebtesten Mobile-Spiele in Japan. Der Free-to-play-Titel basiert auf dem Fate/stay night-Universum des Spieleentwicklers Type-Moon, das hierzulande eher für mehrere erfolgreiche Anime-Adaptionen bekannt ist. Die Story-Komponente von Fate/Grand Order wird im Visual-Novel-Stil erzählt, die Kämpfe werden im Rundenstrategie-Format ausgetragen.

Ein aktuelles Event in dem Mobile-Spiel hat nun dafür gesorgt, dass die Göttliche Komödie, ein italienischer Klassiker aus der Feder des legendären Dichters Dante Alighieri, in Japan in vielen Buchhandlungen ausverkauft ist (siehe eingebundener Tweet). In dem Buch schildert der Autor aus der Ich-Form eine Reise durch die neun Kreise der Hölle.

Übersetzung: Wichtige Neuigkeiten: Wegen knapper Bestände haben wir entschieden, die Komplettausgabe von Dantes Göttlicher Komödie so schnell wie möglich nachzudrucken. Die Nachfrage liegt 130 Prozent über der des letzten Jahres, was wahrscheinlich mit Fate/Grand Order zu tun hat. Der Nachdruck sollte ab Mitte Juni verfügbar sein.

Im März war der Autor zunächst bei einem kleineren Event als spielbarer Charakter vorgestellt worden. Das jüngste Story-Update für Fate/Grand Order dreht sich nun vollends um die neun Kreise der Hölle und stellt den Spielern Dante Alighieri als Verbündeten zur Seite.

Spieler, die die neue Story samt aller Anspielungen auf die Literaturvorlage verstehen wollen, haben keine andere Wahl, als sich eine Kopie der Göttlichen Komödie zu besorgen und sich damit auseinanderzusetzen. Und weil FGO in Japan eben verdammt populär ist, hat das Update jetzt messbare Auswirkung auf die Buchverkäufe des italienischen Klassikers aus dem 14. Jahrhundert.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Fate-Fans zu erhöhtem Andrang in japanischen Buchhandlungen führen. Die Lore des Fate-Universums gilt als sehr komplex und das Wissen über klassische europäische Literatur ist in Japan nicht weit verbreitet.

Bislang adaptierte Fate/Grand Order unter anderem das Phantom der Oper, den Grafen von Monte Cristo und die Werke des dänischen Märchenautors Hans Christian Andersen.

Die Tatsache, dass ein Handyspiel nun aber dafür sorgt, dass ein uraltes Buch ausverkauft ist, sorgt im Netz für Erheiterung. Auf Reddit schreibt etwa ein Nutzer: Gacha zwingt die Leute, klassische Literatur zu kaufen und zu lesen? Endlich mal etwas zum Thema Gacha, das ich unterstützen kann.

Doch nicht nur für die Literatur ist Fate/Grand Order ein Glücksgriff. Seinem Publisher Aniplex und Mutterkonzern Sony bescherte das Mobile-Spiel bis September 2023 Einnahmen von 7 Milliarden US-Dollar. Seit August 2022 ist das Spiel auch im deutschen App-Store verfügbar.

Habt ihr Erfahrung mit Gacha-Games wie Fate/Grand Order? Seid ihr Fans der Fate-Animeadaptionen? Schreibt es uns in die Kommentare!