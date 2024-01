Samsung S24: Zwei Apps der neuen Galaxy-Handys sollen wesentliche KI-Verbesserungen erhalten

Samsung Notes und Tastatur: Beide Anwendungen bekommen clevere KI-Funtionen spendiert.

Am 17. Januar um 19:00 Uhr wird uns Samsung nicht nur sein neuestes Galaxy S24 präsentieren, sondern aller Voraussicht nach auch eine ganze Reihe von KI-Features, die erstmals in seiner Flaggschiff-Reihe zu sehen sein werden.

Wie Android Authority berichtet, sind nun weitere Details durchgesickert. Dabei geht es um die Notizen-App von Samsung sowie um die Tastatur.

Galaxy AI: Typische KI-Verbesserungen fürs S24 erwartet

Was ist passiert? Der Android-Leaker Alvin hat auf der Social-Media-Plattform X die spezifischen KI-Features für die Samsung-Tastatur und Notes durchsickern lassen, die mit der neuesten Galaxy S24-Serie eingeführt werden sollen.

Wie die Website Android Authority schreibt, sollen die neuen Funktionen für die Samsung-Tastatur selbst die »treuesten Gboard-Nutzer« vor den Ofen locken.

Beide Apps - Samsung Keyboard und Notes - sollen drei wesentliche Verbesserungen erhalten:

Texte von Webseiten zusammenfassen : Ähnlich wie andere KI-Tools sollen die Apps in der Lage sein, Texte in kurze Abschnitte zu zerlegen und das Wichtigste für den Leser hervorzuheben.

: Ähnlich wie andere KI-Tools sollen die Apps in der Lage sein, Texte in kurze Abschnitte zu zerlegen und das Wichtigste für den Leser hervorzuheben. Stile erkennen : Die KI soll erkennen, in welchem Schreibstil der Text verfasst wurde und diesen optional umwandeln können, etwa in professionell, locker oder sogar mit Emojis. Es werden bis zu fünf verschiedene Stile unterstützt.

: Die KI soll erkennen, in welchem Schreibstil der Text verfasst wurde und diesen optional umwandeln können, etwa in professionell, locker oder sogar mit Emojis. Es werden bis zu fünf verschiedene Stile unterstützt. Skizzen und Notizen: Die Notes-App von Samsung soll handschriftliche Notizen oder andere Skizzen in andere Formate wie E-Mail oder formelle Einladungen umwandeln können.

Das große Ganze: Über die Funktionen hinaus arbeitet Samsung an weiteren KI-basierten Verbesserungen, wie der südkoreanische Tech-Riese bereits angekündigt hat.

So soll ein Telefongespräch zwischen Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, in Echtzeit übersetzt werden. Mit »Gauss Image« soll zudem eine Midjourney- oder Dall-E-ähnliche KI auf dem Galaxy-Smartphone Einzug halten und Bilder anhand von Prompts generieren können.

Bislang ist unklar, ob alle Handys der S24-Serie in den Genuss der KI-Features kommen werden. Angeblich soll das kleinste Modell mit dem hauseigenen Exynos-2400-Chip ausgestattet werden.

Wiederum andere Hinweise deuten darauf hin, dass nur das Ultra-Modell von den neuen KI-Funktionen profitieren wird. Mit One UI 6.1 könnten die KI-Funktionen auf weitere Modelle ausgeweitet werden.

2024 wird zweifellos das Jahr der KI-Smartphones. Auch die Konkurrenten Google und Apple planen, künstliche Intelligenz in ihre Betriebssysteme fest und umfangreich zu integrieren.

Was haltet ihr von den angeblichen Verbesserungen der Samsung-Tastatur und der Notes-App? Würdet ihr deswegen auf GBoard verzichten oder benutzt ihr sowieso eine ganz andere Tastatur? Was haltet ihr generell davon, dass immer mehr KI-Funktionen in Smartphones integriert werden? Schreibt es unten in die Kommentare!