Der Galaxy Ring hat eine nützliche Funktion und Samsung hat kein Wort darüber verloren

Bei Apple abgespickt? Die Double-Tap-Geste erinnert an das Pendant von Apple. (Bild: Apple, Samsung, minicase - Adobe Stock)

Samsung widmete dem Galaxy Ring auf der Keynote vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit und beendete die Präsentation zum Gadget in wenigen Minuten.

Warum das wichtig ist: Der neue Smart-Ring kann viel mehr als nur eure Vitaldaten messen. Durch zweimaliges Antippen mit Zeigefinger und Daumen ruft das Gadget zwei praktische Funktionen auf:

Kameraauslöser : Mit der Gestenfunktion des Galaxy Rings lässt sich ein Schnappschuss auslösen - ideal für Selfie- oder Gruppenfotos.

: Mit der Gestenfunktion des Galaxy Rings lässt sich ein Schnappschuss auslösen - ideal für Selfie- oder Gruppenfotos. Alarm ausschalten: Mit der gleichen Geste kann man auch den Alarm auf dem Smartphone ausschalten, was ebenso praktisch ist.

Diese Gestenfunktion (und ein paar andere Features) hat Samsung während der Keynote mit keinem Wort erwähnt. Dabei handelt es sich durchaus um eine willkommene und sinnvolle Ergänzung abseits der Wellness-Features.

Möglicherweise erweitert der Hersteller die Geste mit zukünftigen Updates um weitere Aktionen.

Die Geste kann in Kombination mit einem Flip-Phone von Samsung besonders hilfreich sein – es ist nämlich je nach Situation kein Kamera-Stativ notwendig.

Die Sache hat allerdings einen großen Haken: Die Funktion ist nur in Verbindung mit einem Samsung-Smartphone und der Version One UI 6.1 nutzbar. Besitzt ihr also etwa ein Android-Handy eines anderen Herstellers, müsst ihr auf die Geste verzichten. Mit einem iPhone lässt sich der Ring ohnehin nicht koppeln.

Für den Fall, dass der Ring verloren geht, gibt es außerdem eine praktische Funktion.

Find My Ring

Wer sein kleines Accessoire verloren hat und nicht mehr weiß, wo er den Ring abgelegt hat, dem hilft die Find My App von Samsung - zumindest grenzt die Funktion den Bereich ein, in dem sich das Gadget befindet.

Denn Find My Ring verfolgt nicht den genauen Standort des Gadgets, sondern zeigt den letzten Ort an, »an dem der Galaxy Ring mit einem Samsung Galaxy-Gerät gekoppelt war«, so Samsung.

Darüber hinaus soll es eine weitere Funktion »Track My Ring« geben, die den Standortverlauf anzeigt. Details dazu gibt es allerdings noch nicht.

Sobald wir den Ring in die Finger bekommen, werden wir diese Funktionen ausgiebig testen.

Was haltet ihr bisher von Samsungs neuestem Streich? Findet ihr die Gestensteuerung nützlich oder ist es in euren Augen nur eine kleine Spielerei am Rande? Habt ihr das Gadget schon vorbestellt oder wartet ihr noch auf die endgültigen Testergebnisse des Wearables? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!