Galaxy S24: Neue Leaks zeigen spannende Neuerungen und Android-Updates bis 2031

Die Galaxy S24-Reihe steht ganz im Zeichen von KI. (Bild: Samsung)

Nicht mehr lange und das Galaxy S24 von Samsung wird vorgestellt. Zweifellos wird dieses Jahr die Software im Vordergrund stehen.

Immerhin hat Samsung eine breite Palette an (zukünftigen) KI-Funktionen angekündigt. Doch immer mehr Leaks kommen ans Tageslicht und zeigen, mit welchen Neuerungen das Flaggschiff aufwarten wird.

Der neueste Leak zeigt, dass Samsung in einem Punkt mit dem Konkurrenten Google gleichziehen will: der Update-Politik.

So will Samsung das Galaxy S24 stolze sieben Jahre mit Android- und Sicherheitsupdates versorgen. Damit zieht der südkoreanische Hersteller mit Google gleich.

Bisher versorgt Samsung ausgewählte Smartphones bis zu vier Jahre mit Android-Updates und fünf Jahre mit Sicherheitsupdates.

Darüber hinaus enthüllen die geleakten Bilder eine Google Lens-ähnliche Funktion namens »Circle to Search«, die wie folgt beschrieben wird:

»Durchsuchen Sie jedes Bild, Video oder jeden Text auf Ihrem Bildschirm. Kreisen, markieren, kritzeln oder tippen Sie, um das zu finden, was Sie interessiert - ganz ohne Screenshots.« Quelle: 9to5Google

Mit dem S-Pen umkreist man anscheinend einzelne Elemente auf einem Bild, die Beschreibung des Motivs erscheint dann am unteren Rand des Handydisplays.

Galaxy S24: Weitere Features und Specs

Wie bereits in einem früheren Leak beschrieben, werden die Notes-App sowie die Tastatur mit KI-Funktionen zum Generieren oder Zusammenfassen von Texten ausgestattet.

Auf dem Galaxy S24 soll zudem eine KI-Funktion integriert werden, die das Verschieben von Bildelementen ermöglicht - also ähnlich dem Magic Editor der Pixel 8-Serie.

Das Galaxy S24 könnte eine Magic Editor-ähnliche Funktion erhalten. (Bild: Android Headlines)

Wie Samsung bereits offiziell bestätigt hat, plant der Hersteller weitere KI-Features, wie etwa die Echtzeit-Übersetzung bei Anrufen zwischen Personen mit unterschiedlichen Sprachen, auch das geht aus den Promo-Bildern hervor.

Die geleakten Fotos deuten zudem auf einen angeblich verbesserten Kamerazoom bei schlechten Lichtverhältnissen hin.

Wie sehen die einzelnen Spezifikationen aus? Sie lesen sich wie folgt:

Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Display 6,2 Zoll mit FHD+-Auflösung / 120 Hz / 2600 Nits 6,7 Zoll mit QHD+-Auflösung / 120 Hz / 2600 Nits 6,8 Zoll mit QHD+-Auflösung / 120 Hz / 2600 Nits Prozessor Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Speicherkonfiguration 8 GByte RAM

128/256/512 GByte 12 GByte RAM

256/512 GByte 12 GByte RAM

256/512 GByte/1 TByte Kamera Haupt: 50/12/10 MP

Selfie: 12 MP Haupt: 50/12/10 MP

Selfie: 12 MP Haupt: 200/50/12/10 MP

Selfie: 12 MP Akkukapazität 4.000 mAh 4.900 mAh 5.000 mAh Super Fast Charging 2.0 (45 Watt) Von 0 bis 50 Prozent in 30 Minuten Von 0 bis 65 Prozent in 30 Minuten Von 0 bis 65 Prozent in 30 Minuten Konnektivität Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7

KI-Features (nur) im Abo?

Auf der Webseite von Android Headlines ist auch eine weniger positive Neuerung zu lesen: Die KI-Funktionen könnten in Zukunft nur in Kombination mit einem kostenpflichtigen Abo-Modell nutzbar sein.

Bis 2025 soll der optionale Dienst jedoch kostenlos sein, heißt es in dem Bericht.

Endgültige Gewissheit gibt es in wenigen Tagen, am 17. Januar um 19 Uhr, wenn die Präsentation von Samsung beginnt.

Sieben Jahre Android-Updates für die neue Galaxy S24-Serie klingt plausibel. Was haltet ihr davon? Macht diese vermeintliche Neuerung die neuen Samsung-Flaggschiffe für euch attraktiver oder reichen euch die bisherigen vier Jahre? Was haltet ihr von einem optionalen Abo-Service für die Fülle an KI-Funktionen? Was darf dieser Dienst maximal kosten? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!