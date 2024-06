Kostenlos bei Epic: Diese Woche könnt ihr ein Strategiespiel mit heldenhafter Besetzung abstauben

In Marvel's Midnight Suns führt ihr auch den Vampirjäger Blade in die Schlacht.

Wie jede Woche gibt es wieder ein Spiel im Epic Games Store komplett kostenlos. Habt ihr einen Epic-Account, könnt ihr den Titel eurer Bibliothek hinzufügen und anschließend für immer behalten. Allerdings habt ihr nur bis zum 13. Juni um 17:00 Uhr Zeit, um das Geschenk abzuholen.

Diese Woche wird das Rundenstrategiespiel Marvel's Midnight Suns verschenkt. Wir erklären euch, für weni sich der Titel lohnen könnte.

Was ist Marvel's Midnight Suns?

14:19 Marvel's Midnight Suns - Test-Video zum Rundentaktik-Spiel der XCOM-Entwickler

Genre: Taktik-Rollenspiel | Release: Dezember 2022 | Entwickler: Firaxis Games Zum kostenlosen Spiel

In Marvel's Midnight Suns erstellt ihr zunächst eure Heldin oder euren Held namens Hunter und holt euch dann schlagkräftige Hilfe aus dem Marvel-Universum: Insgesamt 12 (16 mit Erweiterungen) bekannte Figuren stehen euch im Verlaufe der Kampagne im Kampf gegen fiese Schurken zur Seite.

Das Taktik-Rollenspiel besteht vor allem aus zwei Teilen. Zum einen sind das natürlich die rundenbasierten Kämpfe. Hier tretet ihr meistens als Dreierteam an, spielt Aktionskarten aus, bewegt eure Figuren und nutzt die Umgebung zu eurem Vorteil. Anschließend sind die KI-Gegner mit ihrem Zug dran. Ab und zu könnt ihr außerdem besonders starke Spezialangriffe oder Kombo-Aktionen nutzen.

Zwischen den Kämpfen entspannt ihr euch dann mit euren heldenhaften Mitstreitern in der sogenannten Abtei. Hier verbessert ihr eure Ausrüstung und schaltet neue Aktionskarten frei. Aber ihr plaudert auch immer wieder mit anderen Heldinnen und Helden und verbessert im Idealfall eure Beziehung zu ihnen.

Alle Heldinnen und Helden in Marvel's Midnight Sun's

Für wen ist das geeignet? In unserem Test loben wir vor allem die spannenden und brachialen Kämpfe, für die sich das Strategiespiel besonders lohnt. Wenn euch das Aktionskartensystem gefällt und ihr gerne kinoreife Cutscenes erlebt, ist Midnight Suns genau das richtige Spiel für euch.

Sollte euch das Privatleben der Helden eher schnuppe sein und längere Gespräche euch langweilen, werdet ihr aber nicht unbedingt glücklich.

Marvel's Midnight Suns gefällt euch nicht wirklich? Keine Sorge, es gibt noch viele andere Spiele zu entdecken. Im Steam Sale bekommt ihr etwa viele Spiele besonders günstig und wir haben euch die besten Schnäppchen herausgesucht. Was dagegen in nächster Zeit alles erscheint, erfahrt ihr in unserer Videovorschau.