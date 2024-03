Galaxy Watch 7: Gute Nachrichten für alle, denen das ständige Aufladen auf den Zeiger geht

Die Watch 5 Pro erhält 2024 mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Nachfolger: die Galaxy Watch 7 Pro.

Die mit Wear OS ausgestatteten Smartwatches von Samsung haben teilweise ein Problem: die Akkulaufzeit. Dieses Problem könnte 2024 endlich gelöst werden.

Schon jetzt gibt es Hinweise darauf, dass die siebte Generation einen neuen Chip erhält, der die Akkulaufzeit deutlich verbessern könnte. Zudem gibt es eine weitere Neuerung, von der künftige Wear OS-Smartwatches profitieren werden – sofern die Hersteller sie umsetzen.

Galaxy Watch 7: Neuer Chip aus 3-Nanometer-Fertigung

Wie 9to5Google berichtet, kommt bei der Galaxy Watch 7 anscheinend der neue Exynos W940-Chip zum Einsatz. Der SoC soll stolze 30 Prozent schneller und ganze 50 Prozent energieeffizienter sein als der W930-Chip, der in der Galaxy Watch 6 seine Arbeit verrichtet.

Angeblich setzt Samsung bei dem neuen Chip auf eine 3-Nanometer-Fertigung statt einer 4-Nanometer-Fertigung, um deutlich mehr Transistoren unterbringen zu können und gleichzeitig den Stromverbrauch zu senken.

Wenn die Gerüchte stimmen, wird die neue Uhr also deutlich schneller und stromsparender sein als das Vorgängermodell.

Zur Verdeutlichung: Laut Samsung erreichen die aktuellen Modelle eine Akkulaufzeit von knapp 30 Stunden (mit Always-on-Funktion). Dann müssen die smarten Uhren wieder an die Steckdose.

Es gibt aber noch eine weitere Neuerung, die Samsung bei seiner neuesten Generation berücksichtigen könnte: die hybride Schnittstelle von Wear OS 4.

Wear OS: Kommt die hybride Schnittstelle zu Samsung?

Google hat seinen hybriden Ansatz mit Wear OS längst vorgestellt, und in der Oneplus Watch 2 kommt er bereits zum Einsatz. Eine Android-Smartwatch, die laut Hersteller stolze 100 Tage ohne Aufladen auskommen soll – allerdings im sogenannten »Smart Mode«.

Wie genau die hybride Schnittstelle von Wear OS 4 funktioniert, erklärt euch Linh in seiner Kolumne:

Smartwatches haben für mich eine gigantische Schwäche und Google hat jetzt eine Lösung parat

Samsung könnte genau auf diese neue Technologie aufspringen und in Kombination mit einem neuen Chip die Akkulaufzeit der Galaxy Watches dramatisch verbessern. Allerdings gibt es bisher keine konkreten Hinweise darauf, dass der südkoreanische Hersteller eine solche Umsetzung plant.

0:28 Smartes Duo: So arbeitet die Galaxy Watch6 und das S24-Smartphone von Samsung dank KI zusammen

Die Galaxy Watch 7 kommt in drei Varianten?

Samsung lässt sich bei seinen Smartwatches in der Regel sehr genau in die Karten schauen. In der Vergangenheit kündigte der Hersteller an, jedes Jahr abwechselnd ein Pro- und ein Classic-Modell auf den Markt zu bringen.

In diesem Jahr wird die Galaxy Watch 7 Pro also aller Voraussicht nach zusammen mit den Standardmodellen auf den Markt kommen.

Einem zweifelhaften Leak zufolge soll der Hersteller in diesem Jahr jedoch mit einer Überraschung aufwarten und gleich drei Modelle ankündigen:

Galaxy Watch 7 Pro

Galaxy Watch 7 Classic

Ein unbekanntes Modell

Um welches dritte Modell es sich genau handelt, ist nicht bekannt. Es könnte sich auch um die Standardreihe der Galaxy Watch 7 handeln. Ob Samsung in diesem Jahr tatsächlich alle drei bisherigen Smartwatch-Modelle veröffentlichen wird, bleibt bis zum Release, voraussichtlich im August 2024, abzuwarten.

Habt ihr eine Smartwatch von Samsung, wenn ja, welches Modell? Wartet ihr dieses Jahr auf das Pro-Modell oder hofft ihr auch auf eine größere Auswahl? Welche Verbesserungen erhofft ihr euch von der Galaxy Watch 7? Oder schaut ihr 2024 bereits auf eine ganz andere Smartwatch eines anderen Herstellers? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare!