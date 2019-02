Es gibt erstes Bildmaterial zu Season 8 von Game of Thrones: HBO hat eine Reihe von Screenshots veröffentlicht. Darauf sind die verschiedenen Hauptcharaktere zu sehen, weitgehend allein und aus der Nähe. Viel erschließen lässt sich daraus also noch nicht, wir sehen keine dramatischen story-relevanten Szenen.

Sie sind also größtenteils spoilerfrei - wachsame Augen werden ihnen aber doch einen Hinweis auf die Story von Jaime in der achten Staffel entnehmen können. Entscheidet also selbst, ob ihr die Bilder sehen wollt:

Game of Thrones: Season 8 - Bilder aus der achten Staffel ansehen

Warum ließ uns nun gerade die Nahaufnahme von Jaime Lannister aufmerken? Weil er darin ganz offensichtlich die Rüstung der Stark-Familie trägt! Die charakteristischen schweren Schulterplattern erinnert sofort an Robbs Panzerung aus den früheren Staffeln und auch Hals- und Brustpanzer sind nahezu identisch.

Spoiler für Staffel 7: Am Ende der letzten Season sahen wir Jaime auf den Weg in den Norden, um gegen die White Walkers in den Kampf zu ziehen. Er hatte sich dafür von Cersei losgesagt. Es ist für ihn eigentlich sehr naheliegend, nach Winterfell zu reiten. Von dort aus führt Jon zusammen mit Daenerys den Kampf gegen den Nachtkönig an.

Das Problem: Da sind auch jede Menge Leute, die guten Grund hätten, ihn tot sehen zu wollen! Dany, deren Vater er getötet hat. Bran, den er aus dem Fenster gestoßen hat. Und ganz allgemein haufenweise Charaktere, die gerechtfertigten Hass auf die Lannisters hegen. Einzig Brienne und möglicherweise Tyrion könnten ein gutes Wort für ihn einlegen.

Und zumindest Bran könnte sich inzwischen vielleicht auch gar nicht mehr groß um Jaimes Verbrechen scheren, so abgehoben schwebt er inzwischen in höheren Sphären. Aber wer weiß, vielleicht wird Jaime auch gar nicht bei den Starks aufgenommen - so eine Rüstung könnte er sich ja auf vielerlei Wegen besorgt haben!

Erfahren werden wir's ab dem 14. April. Dann beginnt die letzte Staffel von Game of Thrones. Wie schon im Staffel 7 werden wir auch diese mit wöchentlichen Recaps und Reviews begleiten, also schaut gerne regelmäßig vorbei!

