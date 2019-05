Game of Thrones live auf MAX - Wir diskutieren über die Gesellschaft in Game of Thrones

Das Ende von Game of Thrones fußt darauf, dass der größte Wunsch von Daenerys Targaryen in Erfüllung geht: Das Rad muss zertrümmert werden! Aber ist es überhaupt wirklich zerbrochen? Wir diskutieren das und ihr könnt im Chat LIVE an der Diskussion teilnehmen.

GameStar-Kritik: Enttäuscht das Ende um den Eisernen Thron?

Von 19 bis 21 Uhr streamen wir live auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions und zwar mit einigen illustren Gästen:

Marco Risch von Nerdkultur

Laura Samide von Quadratauge

und Maurice Weber aus der GameStar-Redaktion

Zwei Stunden lang werden die drei besprechen, wie sich die Gesellschaft innerhalb der Serie verändert hat. Wie haben sich die weiblichen Charaktere entwickelt - und wodurch? Wer spricht in Game of Thrones und mit wem. Und über was?

Also schaltet ein und chattet fleißig auf Twitch mit, denn Marco, Laura und Maurice werden auch auf eure Fragen rund um die Geschehnisse in Westeros eingehen. Bis um 19 Uhr!

Was geschah bisher in Game of Thrones? Die komplette Serie bis Staffel 8 im Recap

Hier geht's zum Livestream auf MAX - Monsters and Explosions