Zuletzt sprach bereits Emilia Clarke über das Schicksal ihrer Figur in Staffel 8 von Game of Thrones, jetzt zog Nikolaj Coster-Waldau nach. In einem Interview mit Vanityfair diskutierte er Jaimes Beziehung zu Cersei und gab Hinweise, wie die letzte Season für ihn ausgehen wird.

Wer keine Spoiler will, sollte jetzt nicht weiterlesen!

Am Ende von Season 7 sagte sich Jaime endlich von seiner Schwester Cersei los und ritt auf eigene Faust nach Norden, um beim Kampf gegen die weißen Wanderer zu helfen. Für Coster-Waldau stellt das Jaimes gesamte Identität infrage:

"Können wir uns neu definieren? Die meisten Menschen fragen sich irgendwann in ihrem Leben, 'kann ich mich wirklich fundamental verändern?'. Sein Kern war immer Cersei, wenn man das wegnimmt, was ist er dann? Was bleibt übrig? Bleibt überhaupt etwas übrig? Wenn er sie verlässt, hat er offensichtlich keine Ahnung. Er hat keine Antwort auf diese Frage."

Und der Schauspieler implizierte, dass Jaime es sogar bereuen könnte, Cersei verlassen zu haben. Es gebe in jeder Beziehung Momente, in denen man vor Wut einfach nur "Ach, scheiß drauf!" ruft, so Coster-Waldau. "Aber natürlich denkst du drei Sekunden später: Nein, nein, nein. Was mache ich da? Was habe ich mir dabei gedacht?"

Es bleibt also offen, ob es Jaime überhaupt jemals schaffen wird, sich ohne Cersei neu zu definieren. In jedem Fall verspricht Coster-Waldau aber ein großartiges Finale: