Game Two lebt! So geht's nach dem ZDFneo-Aus unter neuer Flagge weiter

Die Game-Two-Redaktion finanziert sich künftig per Crowdfunding und muss sich »von einem Großteil des Teams trennen«.

Game Two gehörte fast ein Jahrzehnt zur deutschen Gaming-Berichterstattung wie Tannenbäume zu Weihnachten. Nach 382 Folgen und der Absetzung auf dem TV-Sender ZDFneo stand die Show jedoch vor dem Aus.

Nun gibt es Neuigkeiten: Game Two steht vor einem Neuanfang. Das Format soll fortgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Redaktion – wenn auch in veränderter Form und mit einer neuen Finanzierungsstrategie. Die unerfreuliche Konsequenz: Es kommt zu radikalen Einschnitten bei der Belegschaft.

Ein Neuanfang abseits von ZDFneo

Laut der Pressemitteilung und einem begleitenden Video von Chefredakteur Tim Heinke arbeitete das Team seit 2024 und der Kenntnis über den auslaufenden ZDFneo-Vertrag hinter den Kulissen intensiv an einer neuen Heimat oder Partnerschaft, um das Format zu retten.

Trotz breiter Unterstützung aus der Branche und vielversprechenden Gesprächen mit potenziellen Auftraggebern konnte jedoch keine neue Plattform gefunden werden - etwas, von dem die Redaktion erst kürzlich erfuhr.

»Game Two geht weiter - aber nicht so, wie wir dachten.« (Tim Heinke, Chefredakteur Game Two)

Game Two bleibt aber bestehen, die Produktion wird künftig unabhängig organisiert. »Das war nicht unsere bevorzugte Lösung«, sagt Heinke im Video. »Ohne ZDFneo können wir Game Two, wie es bisher war, nicht finanzieren.« Praktisch bedeutet das, dass »wir uns leider von einem Großteil des Teams trennen müssen.«

Einige bekannte Gesichter sollen dem Format dennoch erhalten bleiben; Namen werden nicht genannt.

Das Team dankt ZDFneo ausdrücklich für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein besonderes Entgegenkommen sei es, dass der YouTube-Kanal von Game Two mit über einer halben Million Abonnenten und allen bisherigen Folgen weitergeführt werden darf. Das sei »eine wichtige Grundlage für den Neustart«.

Darüber hinaus dankt die Redaktion den Fans für die Unterstützung der letzten Wochen. Genau dieser Support soll nun in bare Münze umgewandelt werden.

Die neue Finanzierungsstrategie: Community und Kooperationen

Damit Game Two auch in Zukunft unabhängig bestehen kann, setze das Format auf eine zweigleisige Finanzierungsstrategie. Einerseits sind strategische Werbe-Kooperationen mit Marken geplant, »die sich in einem glaubwürdigen redaktionellen Umfeld positionieren möchten«.

Andererseits wird auf die direkte Unterstützung der Community gesetzt, insbesondere über den Rocket Beans Supporters Club (RBSC). Dieses Modell ermöglicht es Fans, mit einem regelmäßigen Beitrag gezielt Inhalte von Rocket Beans zu fördern; künftig gehört dazu auch Game Two.

»Wir müssen uns jetzt erstmal hinsetzen und auf all diese Fragen, die ihr und natürlich auch wir haben, Antworten finden. Wir brauchen neue Ideen, neue Konzepte.« (Tim Heinke, Chefredakteur Game Two)

Um die Verluste durch den ZDF-Vertrag zumindest teilweise abzufangen, werden »neue Inhalte auf dem YouTube-Kanal künftig monetarisiert, während alle bestehenden Folgen weiterhin kostenfrei zugänglich bleiben.«

Die letzte Game-Two-Folge nach klassischem Muster erscheint am 28. Juni 2025 auf YouTube und am 3. Juli bei ZDFneo. Der Neustart von Game Two ist dann für die Zeit nach der Gamescom Ende August 2025 geplant »Es wird anders«, schreiben die Verantwortlichen. »Aber wir machen weiter – für euch und mit euch.