Game Two hört auf: Auf YouTube und im ZDF ist nach neun Jahren und 382 Folgen endgültig Schluss

Eddy, Budi, Nils und Simon waren die bekanntesten Gesichter der Game-One- und Game-Two-Ära.

Es ist offiziell: Nach fast einem Jahrzehnt, 382 Folgen und zahllosen legendären Einspielern verabschiedet sich Game Two am 3. Juli 2025 von ZDFneo und YouTube. Für einige von euch, die Woche für Woche mit Simon Krätschmer, Etienne Gardé, Nils Bomhoff und dem gesamten Rocket-Beans-Team durch die Höhen und Tiefen der Gaming-Welt gereist sind, dürfte das ein echter Schlag in die Magengrube sein.

Game Two trat 2016 die Nachfolge der MTV-Sendung Game One an und wurde schnell zum Pflichtprogramm für alle, die mehr als nur trockene Spieletests wollten. Hier gab es witzige Einspieler, investigative Dokus (auch in Kooperation mit GameStar), jede Menge Insider-Gags und eine Liebe zu Videospielen, die man in dieser Form sonst nirgends im deutschen TV fand.

Ob große Blockbuster, Indie-Geheimtipps oder Skandale wie das Gollum-Debakel – Game Two hat alles mit der nötigen Portion Humor begleitet. Nicht umsonst wurde das Format 2024 sogar für den Grimme-Preis nominiert.

1:29:26 The Day Before: Die wahre Geschichte geht viel tiefer - mit Maurice und Game Two

Autoplay

Warum ist jetzt Schluss? Und wie geht's weiter?

Das ZDF hatte bereits 2024 angekündigt, den Vertrag mit Rocket Beans Entertainment nicht zu verlängern.

Die offizielle Begründung: Man wolle sich stärker auf Fiction-Angebote und breiter angelegte Show-Formate für junge Menschen konzentrieren. Gaming, so scheint es, ist dem Sender als Thema zu nischig geworden – was angesichts eines globalen Marktes von über 260 Milliarden Euro Umsatz durchaus für Stirnrunzeln sorgt.

Doch die Rocket Beans geben sich kämpferisch: Schon im Sommer 2024 betonte das Team: Wir glauben weiterhin an unser Produkt und sind der festen Überzeugung, dass es so ein Format in der deutschen Medienlandschaft braucht.

Hinter den Kulissen wird bereits an einer neuen Heimat für Game Two oder einen geistigen Nachfolger gearbeitet. Laut Geschäftsführer Arno Heinisch laufen konkrete Gespräche, spätestens im August 2025 soll es Neuigkeiten geben. Ob das Format dann bei einem anderen Sender oder als reines Online-Format weiterlebt, steht aktuell noch in den Sternen.

Bis dahin könnt ihr alle bisherigen Folgen natürlich weiterhin in der ZDF-Mediathek und auf YouTube nachholen.