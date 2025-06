Gameplay-Leak aus verlorenem DnD-Rollenspiel zeigt: Die Cinematics wären Baldur's Gate 3 ebenbürtig gewesen

Tiamat hätte wohl eine Rolle gespielt. Bild: Wizards of the Coast / DnD Beyond

Wir schicken die schlechten Nachrichten gleich vorweg: Das Spiel, von dem wir hier schreiben, wird vermutlich niemals erscheinen. Was wirklich schade ist, denn ein neuer Leak zeigt: Hier steckte richtig viel Potenzial für ein weiteres großes DnD-Rollenspiel drin.

Das Ganze wurde unter dem vorläufigen Titel »Project Dante« von Hidden Path Entertainment entwickelt, dem Studio hinter CS:GO. Und zwar eine ganze Weile, nämlich von (mindestens) 2021 bis 2024. Dann folgten Probleme mit der Finanzierung und die Kündigung von 44 Angestellten. Inzwischen liegt die Entwicklung auf unbestimmte Zeit auf Eis, was vermutlich bedeutet: Release-Datum – niemals.

Was für Cutscenes!

Dank eines Leaks von Gameplay, Concept Art und Cinematics können wir uns trotzdem einen Eindruck verschaffen, was für ein Spiel Project Dante geworden wäre. Eine offene Welt hätte es gehabt, und mehrere Begleiter, die sich wunderbar ins DnD-Setting einfügen, von der halborkischen Bardin bis zur Drow-Barbarin. Hier seht ihr die entsprechenden, geleakten Artworks.

Noch mehr Aufschluss geben die rund acht Minuten langen Spielszenen, die unter anderem Kämpfe und ein Puzzle-Rätsel zeigen. Gesteuert wurde aus der Schulterperspektive, die Gefechte wären in Action-Echtzeit abgelaufen. Party-Banter mit je zwei Gefährten hätte es offenbar auch gegeben – das erinnert uns gleichzeitig an Baldur’s Gate 3 und Dragon Age: The Veilguard.

Und dann sind da noch die kurzen, aber beeindruckenden Cinematic-Szenen. Die könnten locker mit AAA-Titeln mithalten, wenn sie am Ende genauso ausgesehen hätten. Eine Figur darin erinnert uns sogar direkt an Gith-Kämpferin Lae’Zel aus BG3.

Worum es in der Story gegangen wäre, ist nicht bekannt, aber wir haben in den Concept Arts ziemlich viele Drachen erspäht, darunter auch die fünfköpfige Drachengottheit Tiamat.

Hier seht ihr das geleakte Gameplay bei MP1ST. Beachtet, dass es sich vor allem bei den Gameplay-Abschnitten um unfertiges Material handelt. Das sieht man besonders in den… nennen wir es mal »groben« Kampfszenen. Aber ordentlich Potenzial hätte es gegeben.

Wäre das Spiel nach eurem Geschmack gewesen, wenn es poliert und herausgebracht worden wäre? Zum Glück gibt es andere Rollenspiele, auf die wir uns freuen können und die auch Fans von Dungeons & Dragons zufriedenstellen dürften (wenn ihr nicht eh noch im siebten Durchgang von Baldur’s Gate 3 steckt). Eine Auswahl findet ihr in den oben verlinkten Artikeln. Viel Spaß beim Stöbern!