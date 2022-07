Über 500 Aussteller auf der gamescom 2022: Diese Entwicklerstudios sind dabei

Die gamescom 2022 naht und wie üblich veröffentlichte die Kölnmesse vorab eine Liste mit teilnehmenden Ausstellern. Trotz einer unerwartet hohen Anzahl von Absagen großer Publisher (darunter EA und Activision Blizzard) bleiben über 500 angemeldete Unternehmen, die auf der weltweit größten Spielemesse vertreten sein werden.

Im Jahr 2022 findet die gamescom wieder vor Ort in Köln statt. Die Pforten öffnen sich für (Branchen-)Besucher vom 23. bis 28. August 2022. Zusätzlich wird das breit aufgestellte Online-Angebot aus den vergangenen Jahren beibehalten.

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr an Tickets für die gamescom 2022 gelangt, helfen wir euch hier:

Wie die Kölnmesse per Pressemitteilung vermeldet, treten über 500 Firmen auf der gamescom 2022 auf. Darunter bekannte Entwickler und Publisher wie:

Außerdem treten weitere Unternehmen aus der Spiele- und Techsparte auf der gamescom 2022 auf:

Zudem bevölkern 75 Unternehmen die gamescom merch area, darunter Sponsor MINI, der Blizzard Gear Store, Square Enix, Konami Digital Entertainment, E.M.P. Merchandising und ak tronic.

Mehr erfahren? Wir werfen zusammen mit deutschen Entwicklern einen unterhaltsamen Blick auf die kommende Großveranstaltung:

Wie Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands game, in einer Stellungnahme erklärt, soll die gamescom 2022 das bislang größte und vielfältigste Angebot für Spielerinnen und Spieler bieten. Gleichzeitig stellt er den Bezug zur Corona-Pandemie und den Auswirkungen auf die Spielebranche her:

Die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie gehen auch an der Games-Branche nicht spurlos vorbei. Verzögerte Spiele-Entwicklungen, gestiegene Kosten und Unsicherheiten bei internationalen Reisen sind nur drei Gründe, warum einige Games-Unternehmen in diesem Jahr noch nicht wieder in Köln vertreten sein können.

Felix Falk, game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.