GameStar Foren-Community sammelt über 1000 Euro für bedürftige User

Wir haben einfach die weltbeste Community.

Die besten Ideen entstehen manchmal einfach zwischendurch. Das beweist die aktuelle Spendenaktion in unserem Forum. Können wir da irgendwas organisieren? lautete die Frage per Direktnachricht an die Moderation. Einem User war aufgefallen, dass wir einige Community-Mitglieder unter uns haben, denen es finanziell aktuell einfach nicht gut geht.

Eine schöne Idee war prompt die Antwort unserer Moderatorinnen und Moderatoren und so geriet die Weihnachtskugel ins Rollen. Nach einer kurzen Umfrage im Forum war auch recht schnell klar: Die Spendenbereitschaft ist groß.

Das alles passierte vor vier Tagen. Mittlerweile konnte die Community bereits über 1.000 Euro einsammeln. Und da sind noch nicht die vielen Einkaufsgutscheine mit eingerechnet. Die Beteiligung ist so hoch, dass nicht nur die Moderation mit offenen Mündern vor dem Betrag steht, sondern auch uns in der Redaktion ganz warm ums Herz wird.

Danke, liebe Community. Dass ihr so stark für einander einsteht und solche Aktionen in wenigen Tagen ins Leben ruft und zum Erfolg führt.

Marylin Marx Liebe Mods, ihr wisst ja: Ohne euch wären wir vollkommen verloren. Dass ihr euch jetzt aber zwischen all dem Weihnachtsstress auch noch so eine Mammutaufgabe aufgeladen habt, zeigt einfach, dass ihr die weltbesten Moderatoren seid und ich mir kein besseres Team wünschen könnte. Danke. Für alles.

Alle Infos zur Spendenaktion

Wie kann ich mitmachen? Zuerst solltet ihr euch zwei Dinge überlegen: Möchte ich einen digitalen Gutschein oder Geld verschenken? Soll die Spende an einen speziellen User gehen oder soll mein Geld gerecht unter allen Bedürftigen aufgeteilt werden?

Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, schreibt ihr eine PN an den jeweiligen Forenmoderator, dem ihr den Gutscheincode schickt oder ihr erfragt den Paypal-Link. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Forenposting. Bitte beachtet in jedem Falle den Datenschutz.

Wer sind die Bedürftigen? Langjährige User aus dem Forum, von denen wir wissen, dass es ihnen finanziell nicht gut geht. So gehen wir sicher, dass niemand Spenden abgreift, die er oder sie nicht braucht. Wer die Bedürftigen sind, werden aus offensichtlichen Gründen nicht namentlich genannt.

Wie lange geht die Aktion noch? Da der Aufwand hinter der Aktion gigantisch ist, hat sich die Moderation dazu entschieden, den Weihnachtssack am Samstag, dem 16.12 um 16 Uhr zuzumachen. Die Geschenke müssen ja auch noch verteilt werden.

Noch mehr famose Spendenaktionen

Gesammelt haben übrigens auch unsere Kollegen von GameTube. In ihrem Sternstunden-Stream kamen über 42.000 Euro zusammen, die an den Sternstunden e.V. gehen. Dieser setzt sich für Kinder in Not ein. Auch das ist eine so unglaubliche fantastische Zahl, dass wir sie hier natürlich nicht unerwähnt lassen wollen.