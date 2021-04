GameStar Magazin ohne DVDs neu im Bundle-Abo mit GameStar Plus

Immer wieder habt ihr uns danach gefragt: ein Abo der gedruckten GameStar ohne DVD. Schließlich haben immer weniger PC-Gehäuse überhaupt Platz für ein DVD-Laufwerk.

Das GameStar Magazin gibt es im Abo erstmal zur Ausgabe 05/2021 im Paket »GameStar Plus Print«. Für nur 9,99€ pro Monat bekommt ihr das Heft zum bequemen Schmökern versandkostenfrei nach Hause sowie alle Annehmlichkeiten von GameStar Plus auf GameStar.de, einschließlich Plus-Vollversion und dem digitalen Heftarchiv seit der Erstausgabe.

Alle Infos auf einen Blick

Das ist das Ding: GameStar Plus Print

Bei GameStar Plus Print bekommt ihr jeden Monat das aktuelle GameStar Magazin mit besonders schönem Abocover sowie GameStar Plus mit Heftarchiv. Bei nur 9,99€/Monat spart ihr damit knapp 17 Prozent gegenüber den Einzelpreisen (GameStar Magazin kostet am Kiosk 4,99€/Monat und GameStar Plus mit Heftarchiv im Jahresabo 6,99€/Monat)!

Mit GameStar Plus Print entscheidet ihr, was ihr wo wie lest: Online bekommt ihr alle Artikel von GameStar.de, alle exklusiven Plus-Inhalte sowie digitalen Zugang zum Heftarchiv, mit dem ihr nicht nur in allen historischen Ausgaben inklusive der nie im Handel erschienenen Nullnummer stöbern könnt, sondern auch jedes neue Heft schon vorab digital lesen könnt.

Mit dem Heft könnt ihr euch für besonders entspanntes Schmökern in unseren extra aufbereiten Heft-Geschichten oder seitenlange Analysen auf der Couch, im Zug oder auf dem stillen Örtchen Zeit nehmen. Worauf wartet ihr?

Auch neu: GameStar Plus Print XL

Für alle, die gerne etwas mehr wollen: Zusammen mit GameStar Plus Print führen wir auch das zweite Plus-Bundle »GameStar Plus Print XL« ein, dass aus 12 Monate GameStar Plus mit Heftarchiv und Vollversion sowie zwölf Heften GameStar XL mit zwei DVDs und Extra-Vollversion besteht.

Im Vergleich zum Einzelpreis von GameStar Plus mit Heftarchiv für 6,99€ pro Monat im Jahresabo und GameStar XL am Kiosk für ebenfalls 6,99€ pro Monat spart ihr fast 16 Prozent (und den weg zum Kiosk)!

Und gegenüber dem Abschluss von zwei separaten Abos von GameStar XL Abo und GameStar Plus mit Heftarchiv spart ihr knapp einen Euro oder knapp 8 Prozent – das GameStar XL Abo ist mit nur 5,99€ pro Monat samt kostenlosem Versand gegenüber dem Kioskpreis von 6,99€ bereits sehr stark rabattiert.

Alle GameStar-Plus Abos im Vergleich

Da ist für jeden etwas dabei: viermal GameStar Plus, zweimal rein digital und zweimal mit gedrucktem Heft zum bequemen Schmökern auf der Couch, im Zug oder wo auch immer ihr am liebsten gedruckt lest.

Abos GameStar Plus Print XL GameStar Plus Print GameStar Plus mit Heftarchiv GameStar Plus Alle Plus-Artikel und Videos auf GameStar.de Ja Ja Ja Ja Exklusive Plus-Podcasts Ja Ja Ja Ja Werbefreiheit auf GameStar.de Ja Ja Ja Ja GameStar Plus Spielevollversion Ja Ja Ja Ja Digitales Heftarchiv und Videos seit Erstausgabe Ja Ja Ja Nein Gedrucktes Heft Ja Ja Nein Nein Videos auf DVDs Ja Nein Nein Nein Heft-Vollversion Ja Nein Nein Nein Laufzeiten in Monaten 12 12 1, 3 oder 12 1, 3 oder 12 Kündigungsfrist 14 Tage 14 Tage 3 Tage 3 Tage Preis pro Monat ab 11,99 € 9,99 € 6,99 € 4,99 €

Hinweis: Die Kündigungsfrist der Printabos ist mit 14 Tagen aus versandtechnischen Gründen länger als bei den reinen Digitalabos mit 3 Tagen.

Fragen & Antworten

Wo bekomme ich die neuen Bundle-Abos?

Beide neuen Bundles bekommt ihr ganz einfach im GameStar Shop. Einfach dort mit eurem GameStar-Benutzerkonto einloggen, oder ein neues Benutzerkonto erstellen und dann Abo abschließen.

Warum gibt es das Magazinabo ohne DVDs nur im Paket mit GameStar Plus?

Über GameStar Plus bekommt ihr alle Videos, die auf DVD und Website veröffentlicht werden. Ohne die Verknüpfung mit GameStar Plus wäre das nicht möglich – bestimmte redaktionelle Formate wie beispielsweise GameStar TV oder der der persönliche Blick der Redaktion auf unsere Top-Listen gibt es exklusiv nur bei GameStar Plus.

Wie kann ich upgraden, wenn ich bereits ein Plus-Abo habe?

Ganz einfach über ein Upgrade deines GameStar Plus-Abos. Das geht so:

Mit deinem GameStar-Benutzerkonto im GameStar Shop einloggen In der Aboverwaltung auf Upgrade klicken und Wunschpaket auswählen Kauf abschließen. Bereits bezahlte, aber noch nicht genutzte Laufzeit deines bisherigen Abos wird direkt mit dem Preis des neuen Abos verrechnet.

Wie kann ich upgraden, wenn ich bereits ein Print-Abo habe?

Aus technischen Gründen erfordert das leider einen Eingriff vom Kundenservice: Wir können insbesondere länger bestehenden Printabos- und kunden nicht zuverlässig mit GameStar-Benutzerkonten zusammenführen. Email-Adressen können sich geändert haben, liegen uns gar nicht vor, oder wir können die uns vorliegenden Aboinformationen nicht mit einem GameStar-Benutzerkonto abgleichen, weil dieses eventuell auf einen Pseudonym lautet. Daher geht zum Upgrade bitte wie folgt vor:

Bundle-Wunschabo im GameStar Shop bestellen Im Verlauf der Bestellung mit deinem GameStar-Benutzerkonto einloggen oder ein GameStar-Benutzerkonto erstellen, falls noch nicht vorhanden Bestellbestätigung des Bundle-Abos an kundenservice@gamestar.de weiterleiten mit der Bitte um Stornierung des bestehenden Printabos. Bitte gebt dabei auch die Abonummer des alten Print-Abos an, falls zur Hand, sowie den Namen und die vollständige Adresse, auf die das Printabo läuft Wir stornieren dein altes Printoabo und erstatteten dir den Betrag für bereits bezahlte, aber noch nicht genutzte Laufzeit

